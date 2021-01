Los Ángeles reporta 91 nuevas defunciones por COVID-19, mientras los hospitales no se dan abasto

El condado de Los Ángeles informó el domingo 12,488 nuevos casos de COVID-19 y 91 muertes adicionales, pero también una ligera disminución en la cantidad de pacientes con coronavirus en los hospitales del condado.

Un total de 7,544 pacientes de COVID-19 fueron hospitalizados con el virus, con un 21% en cuidados intensivos, según el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.

Eso es una disminución de los 7,627 pacientes informados el sábado.

Los totales del condado para toda la pandemia son ahora 818,639 casos y 10,773 muertes. La carga de casos se ha duplicado en el último mes.

Las condiciones son espantosas en los hospitales del condado, con ambulancias esperando hasta ocho horas para descargar a los pacientes, lo que provoca una escasez de equipos de paramédicos en las calles y tiempos de respuesta del 911 más prolongados.

“Nuestro más sentido pésame para las muchas familias que están de luto por un ser querido que falleció por COVID-19 y ustedes permanecen en nuestros pensamientos mientras comenzamos este nuevo año”, dijo el sábado la directora de Salud Pública, Barbara Ferrer.

“La estrategia para detener el aumento es bastante sencilla. Cuando las personas se mantienen alejadas de otras personas, el virus no se puede propagar como lo hace ahora. Cuanto más nos quedamos en casa y más evitamos las actividades en persona con otras personas con las que no vivimos, más reducimos la propagación del virus.”

“Si bien las órdenes de los funcionarios de salud crean el marco para protegerse mutuamente, son nuestras acciones las que evitan que las personas sean hospitalizadas y mueran. Cuando seguimos intencionalmente las directivas de seguridad de salud pública, evitamos contraer y transmitir COVID-19; así es como detenemos el aumento”, dijo Ferrer.

El 2020 fue un año marcado por los estragos de la pandemia y desde que comenzó casi 2,000 personas perdieron la vida en el condado de Riverside. Las comunidades hispana y afroamericana están entre las más afectadas.

En medio del desastre que se desarrolla, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EEUU está enviando expertos para ayudar con los sistemas de suministro de oxígeno en seis de los hospitales más antiguos del condado, anunciaron el viernes funcionarios estatales.

“El aumento actual de pacientes ... es una especie de desastre oculto”, dijo Cathy Chidester, directora de la agencia de Servicios Médicos de Emergencia del condado, a principios de esta semana.

“No es un incendio. No es un terremoto. No es un accidente de tren que está justo a la vista del público y pueden ver lo que está sucediendo y pueden evitar esa área. Todo sucede detrás de las puertas de hogares y hospitales. Así que nadie realmente, el público en general, no está realmente viendo lo que está pasando”.

Chidester dijo que hay informes de hospitales tan abrumados que las ambulancias esperan siete u ocho horas en las bahías de emergencia, lo que obliga a los pacientes a ser tratados en la ambulancia.

Pero lo que es más importante, la demora mantiene a las ambulancias fuera de servicio, dejándolas incapaces de responder a llamadas médicas de emergencia adicionales, dijo.

“Nos estamos quedando sin ambulancias y nuestra respuesta a las llamadas al 911 es cada vez más larga”, dijo Chidester.

Dijo que en Antelope Valley, el condado está utilizando ambulancias y compañías de ambulancias “que tradicionalmente no son ambulancias de respuesta al 911” solo para mantenerse al día con la demanda.

El equipo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército evaluará los sistemas de oxígeno en los siguientes hospitales del condado:

Hospital Adventist Health White Memorial, Los Ángeles;

Hospital Emanate Health Queen of the Valley, West Covina;

Mission Community Hospital, Panorama City;

Beverly Community Hospital, Montebello;

Centro médico regional de Lakewood, Lakewood;

Hospital de Salud PIH, Downey.

“Al trabajar para actualizar los sistemas de suministro de oxígeno en estos hospitales más antiguos, podemos mejorar la capacidad de brindar atención médica de soporte vital a quienes la necesitan”, dijo Mark Ghilarducci, director de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador.

La Dra. Christina Ghaly, directora de servicios de salud del condado, ha dicho que las tuberías de algunos hospitales no pueden mantener la presión suficiente e incluso podrían congelarse.

Los expertos militares supervisarán cualquier mejora que se considere necesaria en los hospitales afectados.

Las cifras más recientes del condado mostraron un total de 773 camas de hospital disponibles y con personal el viernes, incluidas solo 57 camas de UCI para adultos. Esos números cambian rápidamente a lo largo del día.

Con el aumento de las hospitalizaciones, aumentan las muertes, y el condado informó el jueves un récord de 290 muertes, aunque algunas de esas muertes se atribuyeron a la acumulación de informes que se remonta al fin de semana festivo de Navidad.

Ferrer señaló que el 86% de las personas que murieron por COVID-19 en el condado tenían problemas de salud subyacentes, frente a más del 90% en los primeros días de la pandemia.

Los hospitales en el condado de Los Ángeles tienen el 0% de capacidad disponible en sus camas y varios médicos están tratando de ver como van a balancear el cuidado de sus pacientes con los recursos que cada vez son más escasos debido a COVID-19.

Esa caída “indica que, de hecho, hay más personas que nunca, no solo falleciendo, sino falleciendo sin ningún problema de salud subyacente”.

Ferrer volvió a señalar a los residentes más jóvenes por aumentar el número de casos. Ella dijo que entre las personas de 30 a 49 años, un promedio de 4,419 personas por día dan positivo por el virus, un aumento del 850% desde principios de noviembre, cuando un promedio de 463 dieron positivo por día.

Entre los jóvenes de 18 a 29 años, el promedio diario se ha más que duplicado. Pero esos pacientes más jóvenes no son los que mueren por eso.

En un patrón estándar, los residentes más jóvenes se infectan con más frecuencia y luego transmiten el virus a los residentes mayores, que tienen un mayor riesgo de ser hospitalizados o morir.

Ferrer señaló que entre las personas de 80 años o más, un promedio de 40 personas mueren todos los días por el virus, en comparación con cuatro a principios de noviembre.

“Sin una disminución en el número de casos nuevos, nuestros hospitales continúan abrumados”, dijo Ferrer. “A medida que más y más personas son trasladadas de urgencia a hospitales, el hecho trágico es que cientos de personas más morirán cada semana a causa del COVID-19.

Desafortunadamente, estas tendencias continuarán en enero, y si no hacemos nada, definitivamente más allá”.

Chidester dijo que si los residentes pudieran ver lo que está sucediendo dentro de los hospitales, verían la crisis en los ojos de los trabajadores de la salud.

“Es como el ciervo en los faros”, dijo. “Están abrumados. Están pálidos. Están tratando de hacer lo mejor que pueden con recursos limitados en este momento porque hay muchos pacientes. ... Cuando entras en el hospital y en la UCI, todavía hay mucho silencio, pero créeme, es un desastre. Es desgarrador lo que está sucediendo en nuestros hospitales...No hay duda, y les diré ahora mismo, estamos en medio de un desastre”.

Casi 4,800,000 millones de personas habían sido examinadas hasta el domingo, y el 16% de las personas dieron positivo.