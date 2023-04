Las tormentas de invierno dejaron baches en Los Ángeles. La alcaldesa Bass discutirá un plan de reparación

El clima soleado, cálido y seco regresó a Los Ángeles esta semana, pero los conductores de todo el país se encuentran con recordatorios discordantes de una temporada de lluvias para los libros de récords.

Las tormentas dejaron a Los Ángeles con una carrera de obstáculos llena de baches y mucho trabajo para los equipos de reparación de los servicios de las calles. La alcaldesa Karen Bass planea hablar el jueves por la mañana sobre el trabajo de reparación de baches y otros daños causados por las tormentas de invierno y principios de primavera.

La alcaldesa tiene previsto hablar en una conferencia de prensa, a las 8:30 a.m., sobre la reparación de baches y otros trabajos en las calles de la ciudad dañadas por las tormentas históricas. La concejal Mónica Rodríguez se unirá a Bass en Mission Hills.

Una pesadilla para cientos de conductores se produjo esta tarde a causa de un inesperado socavón que se produjo en una rampa de la autopista 710 en Pasadena.

Después de la ola inicial de tormentas en enero, Los Ángeles recibió más de 3400 quejas sobre baches. El año pasado, un total de 824 conductores presentaron reclamos por baches ante la ciudad.

Los Ángeles tiene un sistema para que los residentes notifiquen a la ciudad sobre baches. La ley estatal permite que la ciudad tenga “tiempo suficiente” para arreglar un bache después de que se notifique a las autoridades.

Representantes de la ciudad le dijeron a la estación hermana NBCLA que se comprometió a reparar los baches en tres días.

De los más de 800 reclamos presentados en 2022, la ciudad solo pagó 182 de ellos, alrededor del 22%. El año anterior, la ciudad pagó solo el 24% de las reclamaciones por baches.

Cómo presentar un reclamo de baches con la ciudad de Los Ángeles

Presente el reclamo .

. Asegúrese de incluir tanta documentación como sea posible, como facturas de reparación e imágenes.

La ciudad puede solicitar más documentación.

La respuesta de la ciudad llegará en cuatro a seis semanas.

Para los conductores del condado de Los Ángeles, se puede realizar una solicitud de reparación en línea completando un formulario.

Cómo se forman los baches

Los baches generalmente se forman cuando el agua se hunde en las grietas del asfalto y luego es absorbida por la mezcla de roca, grava y arena que sostiene la calle.

El peso de los automóviles que pasan sobre la carretera hace que el agua atraviese la calzada, lo que provoca erosión. El asfalto luego se hunde en las áreas erosionadas y se agrieta bajo el peso de los autos que pasan.

Ahí es cuando se sueltan trozos de la carretera y se forma un bache. El agujero se puede rellenar con material de parcheo

