Alcaldía de Los Ángeles renueva programa piloto de asistencia a jóvenes migrantes

El Concejo de la Ciudad de Los Ángeles aprobó este miércoles la renovación de un programa piloto para ofrecer administración de casos y servicios de vivienda a inmigrantes no acompañados y sin hogar entre las edades de 16 y 24 años.

“Los Ángeles es el hogar de las concentraciones más grandes de centroamericanos de fuera de sus respectivos países, incluidos muchos que viven en mi distrito '', dijo el concejal Mitch O'Farrell, quien presentó la moción.

“Desde que asumí el cargo, he viajado a la frontera de Estados Unidos y he observado de primera mano la difícil situación de los jóvenes migrantes no acompañados que no tienen hogar y están necesitados”, dijo.”Me complace contar con el apoyo unánime de mis colegas para hacer avanzar este programa vital”

El Programa Piloto de Menores No Acompañados de la ciudad, que comenzó en 2020 y es administrado por el Fondo Salvadoreño de Educación y Liderazgo (SALEF), tiene como objetivo evitar que los jóvenes en edad de transición se queden sin hogar al llegar a Los Ángeles desde Centroamérica.

La moción señala que el 90% de los menores no acompañados que llegan tienen personas, incluidos familiares o amigos cercanos, con quienes pueden conectarse.

El Ayuntamiento de Los Ángeles votó para ejecutar un nuevo contrato de 12 meses por $100,000 con SALEF.

El consejo también votó para que el Analista Legislativo Jefe y otros departamentos de la ciudad informen sobre el estado del contrato actual y la viabilidad de incorporar un contrato similar en el nuevo programa de servicios para inmigrantes que está desarrollando el Fondo de Justicia de Los Ángeles para brindar asistencia legal. a los inmigrantes indocumentados.

“Los jóvenes migrantes no acompañados son una población especialmente vulnerable.

Agradecemos al concejal O'Farrell por su liderazgo y nos enorgullece asociarnos con la ciudad para brindar asistencia directa a quienes más la necesitan”, dijo la directora ejecutiva de SALEF, Jocelyn Duarte, quien dijo que la organización sin fines de lucro “trabaja día y noche noche para dar voz, hacer justicia y brindar recursos a las comunidades necesitadas”.