Los Ángeles relaja guía de celebración de Halloween impulsada por la pandemia

Un día después de emitir pautas que restringian el dulce o truco y otras tradiciones de Halloween debido a la pandemia de coronavirus, los funcionarios de salud del condado de Los Ángeles revocaron algunas de las reglas el miércoles.

El Departamento de Salud del condado dijo inicialmente el martes que el dulce o truco, las casas embrujadas y los desfiles estarían prohibidos porque esas actividades dificultan mantener el distanciamiento social.

Las pautas actualizadas no llegan a prohibir que los niños vayan de puerta en puerta para recolectar dulces. Las reglas fueron "ligeramente revisadas" y ahora los funcionarios están "recomendando que este año no ocurra el dulce o truco", dijo la directora de Salud Pública Barbara Ferrer durante una sesión informativa pública sobre el virus.

Tampoco se recomiendan los llamados eventos de “baúl o trato” en los que los niños caminan de un automóvil a otro en un estacionamiento.

Pero los desfiles de autos están bien, al igual que las casas embrujadas y las noches de películas de Halloween en los autocines que cumplen con los estándares de salud y seguridad. No se permiten desfiles, carnavales, casas embrujadas bajo techo ni conciertos.

Los funcionarios fomentan las fiestas en línea, las comidas en restaurantes al aire libre, las instalaciones de arte con temas de Halloween en los museos al aire libre y la decoración de casas y patios.

Andrea García dijo que no ir a pedir dulces es solo la última decepción que su nieto de 6 años ha enfrentado este año. A principios de este verano, se canceló su graduación de kindergarten, por lo que los maestros improvisaron una ceremonia de paso.

“Le dije: Halloween no se cancela. Simplemente lo haremos de manera diferente", dijo García.

Está planeando una fiesta virtual con miembros de la familia extensa disfrazados, una búsqueda del tesoro en el patio trasero con temática de Halloween y una historia de terror. Y todavía habrá muchos dulces.

“Hemos tenido que adaptarnos este año. Pero eso no significa que no podamos divertirnos ", dijo.

Un estudio de UCLA destaca que el nuevo corinavirus podría haber llegado a Los Ángeles mucho antes de lo que se piensa.

Los funcionarios de salud no dijeron qué tipo de medidas de ejecución se aplicarían.

No permitir que los niños hagan dulce o truco es "una reacción exagerada", dijo el Dr. Jeffrey Klausner, profesor de medicina y salud pública en la Universidad de California en Los Ángeles.

"No me sorprende, pero es decepcionante que sigamos haciendo recomendaciones de políticas que no se basan en la evidencia", dijo Klausner el miércoles.

Dijo que los datos muestran que los niños tienen un riesgo muy bajo de transmitir el virus a los adultos.

"Hay muy poca evidencia que demuestre que el control de la infección en los niños tenga algún beneficio para controlar la epidemia en general", dijo Klausner.

Los eventos anuales de Halloween como Knott's Scary Farm, Universal's Halloween Horror Nights, Oogie Boogie Bash de Disneyland y Queen Mary's Dark Harbour se cancelaron hace semanas debido a las inquietudes sobre el COVID-19.

El condado de Los Ángeles permanece en el nivel más alto del estado para el peligro de virus, que es de color púrpura, lo que significa que muchos negocios no esenciales están cerrados, no hay servicio de alimentos en el interior y las escuelas no pueden volver a la enseñanza en persona a menos que obtengan una exención para hacerlo.

Pretende ser una herramienta revolucionaria durante la pandemia.

Un grupo que representa a la industria de los dulces se quejaron con el condado de Los Ángeles por no incluir “un enfoque más creativo y seguro para pedir dulces” en sus pautas.

“En todo el país, este Halloween se verá un poco diferente para muchas personas. Ya sea que esto signifique pedir dulces, más momentos de golosinas en casa con familiares y amigos cercanos, o simplemente más tiempo para celebrar la temporada durante el mes de octubre, una cosa es segura: Halloween está sucediendo”, dijo la Asociación Nacional de Pasteleros. en un comunicado.