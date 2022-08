Trae comida, llévate comida: refrigeradores comunitarios de Los Ángeles necesitan donaciones

Los refrigeradores comunitarios llenos de alimentos y productos frescos y gratuitos ayudaron a muchas familias de Los Ángeles que enfrentan inseguridad alimentaria a superar la pandemia.

Pero ahora, los refrigeradores en la acera tienen un nuevo propósito, ya que la inflación hace que los precios de los alimentos se disparen. Los altísimos precios de los alimentos están atrayendo a una ola de personas a las alacenas por primera vez.

Los grupos de base que mantienen los refrigeradores exteriores enchufados, funcionando y limpios han estado pidiendo más voluntarios y donaciones.

Uno de los sitios web que ayuda a las personas a encontrar los refrigeradores enumera sus sitios Eagle Rock y Glassell Park como "casi vacíos". La estación hermana NBC4 confirmó que un armario contenía solo un frasco de mantequilla de maní, una lata de frijoles y algo de cereal.

"Con la economía tan mal, todo ayuda", dijo una mujer, que no quiso ser identificada por su nombre. Tomó algunas verduras frescas y regresó a su camioneta. "No me gusta tomar demasiado, solo lo que necesito".

Algunos donantes dijeron que "no son solo las personas sin hogar las que acuden ahora", ya que los grupos más grandes llegan a última hora de la tarde, generalmente después del trabajo.

Están llenos de alimentos donados por la comunidad para que las personas de bajos recursos puedan abastecerse.

Casi todos los artículos de abarrotes han subido de precio. El costo de los huevos es un 38% más que el año pasado, según la Oficina de Estadísticas Laborales. El precio del pollo subió un 17% y la leche un 15,6%.

Aunque algunos economistas dijeron que podríamos haber tocado techo en la inflación general, pasará algún tiempo antes de que empecemos a sentir eso en el supermercado.

Hasta entonces, las familias recurren a las opciones de las esquinas de las calles en busca de ayuda. Y se les pide a los donantes que mantengan estos refrigeradores llenos.

