Los Ángeles recolectará información de mujeres indigentes “no acompañadas”

El Concejo Municipal votó el miércoles por unanimidad para tener “mujeres no acompañadas” sin vivienda clasificada como subpoblación en el recuento anual de personas sin hogar de la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles.

La designación es para mujeres sin hogar que no tienen hijos ni cónyuge, y la acción solicita a los proveedores de servicios para personas sin hogar de la ciudad y el condado que las enumeren como un grupo especialmente vulnerable que merece servicios y recursos adicionales.

“Sin recursos dirigidos específicamente a ellas, las mujeres sin hogar “no acompañadas” solo tendrán dificultades para navegar en un sistema que no está diseñado con ellas en mente, y sin dejar de ser vulnerable a la violencia, el trauma y agresión sexual”, dijo el presidente del Consejo, Nury Martínez, autora de la propuesta.

El consejo votó para que LAHSA y la organización sin fines de lucro de la ciudad y los socios del condado trabajen con el Centro de Mujeres del Centro para recopilar los datos.

“Debemos hacerlo mejor, y eso comienza con identificarlas como una subpoblación oficial con el fin de hacerles llegar los servicios, vivienda y recursos que satisfagan sus necesidades únicas'', dijo Martínez.

“El Centro de Mujeres del Centro es líder en ayudar a las mujeres sin hogar, y la experiencia y participación del centro en este proceso para servir mejor a las mujeres “no acompañadas” es invaluable”.

El consejo también votó para que los participantes de la reunión anual de personas sin hogar recopile información sobre raza, sexo, edad, ubicación, orientación sexual, estado de violencia doméstica / violencia de pareja íntima y otros datos relacionados con mujeres sin hogar no acompañadas.

Según el conteo de personas sin hogar realizada por “2020 Greater Los Angeles Homeless Count” (también conocido como el recuento de punto en tiempo) realizado en enero, 21,129 - un tercio -

- las personas sin hogar en el condado eran mujeres, un 15% aumento del recuento de personas sin hogar de 2019, dijo Martínez.

Casi el 55% de esas mujeres no estaban protegidas, pero no está claro cuántas de ellos eran “no estaban acompañados“, es decir, mujeres mayores de 18 años que vivían sin una pareja o hijos.

Aunque el recuento anual de personas sin hogar incluye subpoblaciones, como veteranos, familias, jóvenes en edad de transición y personas sin hogar crónicas, no incluye mujeres no acompañadas.

Desde 2015, el número de mujeres sin hogar ha aumentado en un 64%, superando el aumento entre los hombres, dijo Martínez. En la ciudad de Los Ángeles, ahora hay 13,330 mujeres sin hogar y desproporcionadamente, son mujeres de color.

“La votación de hoy del Ayuntamiento es un paso histórico para poner fin a las mujeres sin hogar en la ciudad de Los Ángeles”, dijo Amy Turk, directora ejecutiva del Centro de Mujeres.

“Gracias a esta moción redactada por el presidente de la concejal Martínez. Los Ángeles es la primera ciudad de Estados Unidos en designar oficialmente a mujeres no acompañadas como una subpoblación sin hogar reconocida''.

En el 2001, el Centro de Mujeres lanzó la evaluación de necesidad de las mujeres de Los Ángeles. La encuesta, que se realiza cada tres años, documenta la demografía, las necesidades y las condiciones de las personas sin hogar y no acompañados de bajos ingresos mujeres en Los Ángeles.

Martínez dijo que los informes han sido fundamentales no solo para proporcionar información básica sobre mujeres no acompañadas y tendencias en esta subpoblación de las personas sin hogar, pero también muestra el efecto que las relaciones sexuales, y la violencia interpersonal ha tenido sobre las mujeres no acompañadas.