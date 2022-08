Los Ángeles recibe $209 millones para viviendas permanentes y combatir la crisis de indigencia

Los Ángeles recibió $209 millones en fondos a través de Project Homekey, un programa que convierte edificios en viviendas permanentes en un esfuerzo por abordar la crisis de personas sin hogar del estado, el gobernador Gavin Newsom y los funcionarios de la ciudad anunciaron el miércoles.

La ciudad convertirá siete sitios en viviendas permanentes y contribuir con $157 millones adicionales en fondos de contrapartida. En total, la ciudad creará 15 nuevos sitios de vivienda permanente y 1,235 unidades a través de la segunda ronda de financiación del programa.

Es parte de $694 millones en fondos para el programa que anunció el estado el miércoles, proporcionando 2,500 unidades más en 35 proyectos a 19 condados.

En un sitio de Project Homekey en Pico Boulevard en Mid-City el miércoles por la tarde, Newsom anunció que el estado ha financiado un total de 12,500 unidades a través del programa en sus dos años, a un costo de $244,000 por unidad.

"Estamos empezando", dijo Newsom. “Estos dólares ahora se están moviendo. Estos proyectos se están abriendo. No más charlas. No más grupos de trabajo. No más peleas por apropiaciones. Tenemos el dinero. Tenemos las estrategias”.

Newsom dijo que la crisis de personas sin hogar en California es inaceptable y que "la gente tiene razón en estar enojada". Elogió al alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti por liderar la carga con Project Homekey y conseguir otros alcaldes a bordo.

“Esto es parte de algo mucho más grande que una gota en el océano", dijo Garcetti. "Esto es parte de un torrente de soluciones que están por llegar”.

Las solicitudes se aceptan de forma continua para Project Homekey hasta que se agoten los fondos. El estado amplió el programa con $2.75 mil millones el año pasado, con el objetivo de crear 14,000 unidades de vivienda a largo plazo.

El estado comenzó el programa con $846 millones en fondos.

Garcetti y la representante Karen Bass, quien se postula para alcalde y también ayudó a obtener fondos federales para las viviendas a nivel local, apareció con Newsom en el anuncio.

“Este es un ejemplo de la solución'', dijo Bass, demócrata por Los Ángeles. "Nosotros obviamente tenemos que sacar a la gente de la calle de inmediato a (una vivienda), pero al final del día, se trata de una vivienda de apoyo permanente. Estar aquí hoy y ver este desarrollo, es un paso muy emocionante en la dirección correcta".

El condado de Los Ángeles recibió $243 millones en fondos. Eso ayudará a convertir 14 hoteles y departamentos multifamiliares transitorios o viviendas permanentes, agregando 720 unidades en Boyle Heights, Compton, East Hollywood, Inglewood, Koreatown, Redondo Beach, Lancaster, San Pedro, Westlake, Woodland Hills y áreas no incorporadas del condado de Los Ángeles.

Cuando se le preguntó si respaldaría a Bass para alcalde, Newsom objetó: en cambio, elogió tanto a Bass como a su oponente, el desarrollador multimillonario Rick Caruso.

Newsom dijo que normalmente se mantiene al margen de las carreras que involucran únicamente a los demócratas.



“Les agradezco a ambos por tener una profunda pasión por este asunto'', dijo Newsom. “Ambos han elaborado planes integrales”..