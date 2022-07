No todo es mal comportamiento: Pareja se compromete en el puente de la Calle Sexta

Después de la gran inauguración del puente del viaducto de la Calle Sexta y un montón de mal comportamiento, hay un momento viral más que deberías ver: pero esta vez es mucho menos disruptivo y no dejará marcas de llantas en todos los carriles.

A través del caos también ha habido algunos momentos realmente especiales: sesiones de fotos, una quinceañera y ahora la primera pareja que se comprometió en el puente.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Algunas personas dicen que esperan que toda la actividad ilegal no quite lo que representa el puente.

El dinero es necesario para realizar limpiezas en el puente que fue inaugurado el 10 de julio.

“Me encanta Los Ángeles. Me encanta su historia y espero ser parte de ella también”, dijo Joan Zamora, una de las personas que se comprometieron en el hito de Los Ángeles.

El Puente de la Calle Sexta es un lugar especial para Zamora y Ray Peña. Los dos se criaron y conocieron en el condado de Los Ángeles.

“Siento que puedes ver todo el potencial que tiene Los Ángeles”, dijo Zamora.

La pareja se aseguró de estar en la gran celebración de reapertura del puente a principios de este mes.

“Traje mi trípode para tomar fotos porque no quería molestar a nadie y luego, de la nada, se arrodilló y me propuso matrimonio”, dijo Zamora.

“Estoy pensando, hombre, ¿realmente somos la primera pareja en comprometerse en este puente?”, dijo Peña.

Ha habido muchos otros momentos interesantes desde entonces, incluida una quinceañera, un corte de cabello (con un taburete de barbero en medio de los carriles) y muchas actividades ilegales como tomas de control en la calle, choques, gente escalando el icónico arcos y vandalismo.

Debido a los incidentes ocurridos en el Puente de la Calle Sexta, las autoridades han decidido instalar topes para reducir la velocidad.

El comité de obras públicas del Concejo Municipal de Los Ángeles acaba de aprobar más de $700,000 para limpiar y mantener el puente.

Las cuadrillas pasan alrededor de 21 horas eliminando más de 1,200 pies cuadrados de grafiti del puente todos los días, según los líderes de la ciudad.

“No esperaba nada menos. Esperaba que esto sucediera”, dijo Zamora.

Peña dice que espera que la gente pueda celebrar el puente de manera responsable como lo hicieron él y su prometida.

“Simplemente conduzca por el puente, disfrute del puente, pero no se suba a los arcos. Es para cruzar. El puente es para cruzar, estemos seguros”, dijo.

El puente se cerró cuatro veces en los últimos cinco días. La ciudad ahora está considerando instalar topes de velocidad, una mediana y cámaras.



Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.