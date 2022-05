Manifestantes y policías se enfrentan en protesta por el derecho al aborto en Los Ángeles

La policía y los defensores del derecho al aborto se enfrentaron en el centro de Los Ángeles en enfrentamientos en los que un oficial resultó herido, dijo la policía el miercoles.

Unos 250 defensores del derecho al aborto marcharon el martes por la noche desde el exterior del tribunal federal en el centro de Los Ángeles hasta Pershing Square en respuesta a un borrador de opinión filtrado de la Corte Suprema que mostraba que al menos cinco jueces estaban dispuestos a anular la histórica decisión judicial de 1973 Roe v. Wade.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Soy una estudiante de primer año en la escuela secundaria. Debería estar en casa haciendo la tarea, pero estoy aquí luchando por mis derechos porque esta puede ser mi última oportunidad”, dijo una niña de 15 años a la multitud.

La lucha por la legalización del aborto en EEUU comenzó en 1969 con una mujer embarazada que quería terminar con su embarazo. Aquí los detalles.

Incluso si se anula Roe v. Wade, el aborto seguiría siendo legal en California.

ENFRENTAMIENTOS DURANTE LA PROTESTA

Después de hacer una pausa en Pershing Square, los manifestantes reanudaron su marcha por el centro. Videos grabados en el lugar mostraron escaramuzas periódicas entre la policía y los participantes durante la protesta de una hora.

La gente en la multitud comenzó a arrojar piedras y botellas a la policía, tuiteó el jefe de policía de LAPD, Michel Moore, poco después de las 9 p.m.

“Intentamos comunicarnos, despejarnos y dar orden de dispersión al grupo”, tuiteó Moore.

En múltiples ocasiones, los oficiales de LAPD y del Departamento de Seguridad Nacional se enfrentaron con manifestantes agitados, quienes les gritaron, intentaron impedir la llegada de los vehículos policiales y tomar una intersección.

A un vehículo del DHS le rompieron la ventana trasera.

ALERTA TÁCTICA EN LA CIUDAD

El LAPD emitió una alerta táctica en toda la ciudad el martes, aproximadamente a las 9:30 p.m.,a medida que la multitud crecía.

El capitán de LAPD, Issac Ruiz, comandante de incidentes en las protestas, dijo que no se realizaron arrestos.

El oficial herido “fue atacado por un grupo de agitadores y golpeado en la cabeza, pero está bien”, dijo Ruiz a los periodistas.

El máximo tribunal dijo que el borrador no representa la decisión final de la Corte sobre el aborto. Detalles en el video.

Ruiz dijo que la alerta táctica se emitió para asegurar que el departamento “tuviera suficientes recursos para hacer frente a las situaciones que se desarrollaban aquí en el centro de Los Ángeles”.

“En su mayor parte, tuvimos mucha cooperación de todos los grupos, pero desafortunadamente hubo un grupo de instigadores que se integraron al grupo de manifestantes pacíficos y causaron algunos de los problemas'', dijo Ruiz.

MANIFESTANTES DERRIBADOS

Algunos manifestantes fueron derribados por los oficiales que intentaron contener a la multitud, a veces agitada, a medida que avanzaba la noche.

Las imágenes del lugar mostraban a la policía abordando y esposando a un hombre después de una feroz confrontación. Un oficial agitó su bastón varias veces en un esfuerzo por contener a la multitud.

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el martes una nueva ley que hará que los abortos sean más baratos para las personas con planes de seguros privados.

Cuando se le preguntó si pensaba que los empujones y los golpes de porra de algunos oficiales eran una respuesta adecuada, Ruiz dijo: "No he visto ningún video, así que no puedo comentar sobre eso".

Los oficiales de LAPD a menudo se encontraban retirándose a las barricadas detrás de sus vehículos, gritando ``¡Retrocedan! ¡Atrás!” repetidamente a los manifestantes.

La alerta táctica se desactivó alrededor de las 10:40 p.m., dijo el oficial de policía de Los Ángeles, Drake Madison, a City News Service.