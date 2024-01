Amplían prohibición de estacionamiento nocturno de casas rodantes en el oeste de Los Ángeles

La ciudad de Los Ángeles amplió una vez más su prohibición de estacionamiento de vehículos recreativos para incluir más calles en el lado oeste.

Si bien los partidarios dicen que esto alentará a los residentes de casas rodantes a mudarse a viviendas tradicionales, los opositores dicen que no es una opción viable ya que los costos de la vivienda aumentan con un apoyo limitado para quienes tienen dificultades.

Los defensores de la prohibición dicen que se encuentran en un punto crítico con las personas que viven en vehículos recreativos estacionados en las calles. En la Primera Iglesia Luterana de Venice, los feligreses dijeron que están agotados por los problemas asociados con sus vecinos.

La Cámara de Comercio de Garbor Gateway dijo que rastrearon por lo menos 500 casas rodantes estacionadas en un área de 6.5 millas en el área de East Gardena. Un proyecto del condado de Los Ángeles buscan comenzar a retirar parte de estos vehículos.

"Tenemos que limpiar rutinariamente los desechos humanos y el papel higiénico", dijo el reverendo John Palka. "Hay un hedor a orina".

La concejal de la ciudad de Los Ángeles, Traci Park, que representa el Distrito 11 en el lado oeste de Los Ángeles, fue la autora de la nueva prohibición que ahora amplía el número de calles que prohíben el estacionamiento nocturno de vehículos recreativos.

Los defensores de las personas sin hogar se opusieron a la prohibición, diciendo que quienes viven en casas rodantes tienen pocas opciones, pero Park dice que se están realizando esfuerzos para conseguirles alojamiento.

“El objetivo final es lograr que las personas que viven en ese tipo de entornos tengan viviendas y entornos más seguros”, dijo el concejal.

Un hombre que reside en una comunidad de vehículos recreativos dijo que él y sus vecinos no crean ningún problema.

“Vivo aquí en este vehículo”, le dijo a nuestra cadena hermana NBC4. “Mantenemos nuestra calle limpia. Cuidamos el vecindario”.

La mayoría de los dueños de las casas rodantes dicen que no pueden irse del patio trasero de esta casa en el área de Sylmar que desde el 2020 ha sido su hogar.

Park dijo que la ciudad continúa buscando lotes donde las casas rodantes puedan estacionarse de manera segura, pero aún no se han determinado ubicaciones específicas. Mientras tanto, la iglesia y los vecinos temen que la prohibición de aparcar en determinadas calles simplemente traslade el problema a otros lugares.

“Desafortunadamente, hay una gran sensación de impotencia”, dijo Gwendoline Pere-Lahaille, directora de una escuela preescolar cercana. “Es un poco abrumador”.

Park dijo que no es política de la ciudad remolcar vehículos recreativos donde vive la gente, y que la aplicación de la nueva ley implicará únicamente citaciones. Añadió que pretende ser una herramienta más para sacar a la gente de las casas rodantes y de las calles.

