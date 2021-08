Buscan prohibir campamentos de indigentes cerca de escuelas públicas en Los Ángeles

El concejal y candidato a la alcaldía Joe Buscaino anunció este lunes su plan para presentar una resolución para prohibir los campamentos alrededor de las escuelas públicas como parte de la nueva y amplia ley anti-campamentos de la ciudad.

La ordenanza, que entrará en vigencia el 3 de septiembre, modifica la ley actual contra los campamentos de la ciudad en el Código Municipal 41.18., y prohibirá:

sentarse, dormir, acostarse, almacenar propiedad personal u obstruir el derecho de paso público en varias áreas de la ciudad, incluso dentro de los dos pies de cualquier boca de incendios o enchufe contra incendios;

campamentos a menos de cinco pies de cualquier entrada o salida operativa o utilizable; dentro de los 10 pies de un muelle de carga o camino de entrada;

campamentos que interfieran con cualquier actividad para la cual la ciudad haya emitido un permiso o restrinja el paso accesible según lo requiere la Ley de Estadounidenses con Discapacidades;

campamentos en cualquier lugar dentro de una calle, incluidos los carriles para bicicletas.

La ciudad de Los Ángeles fue demandada luego de que una mujer fuese atropellada al verse forzada a caminar por la calle y no la acera, a causa de un campamento de indigentes, que está invadiendo completamente una banqueta en Hollywood.

La ordenanza también protege el derecho de paso público dentro de los 500 pies de una instalación “sensible “, incluidas las escuelas, una vez que el Concejo Municipal aprueba una resolución para designar un área específica para la aplicación, coloca letreros y notifica la fecha en que la ordenanza se hará cumplir.

Buscaino anunció su resolución el lunes por la mañana en la Escuela Charter Larchmont, mientras los opositores a la ordenanza coreaban sobre el candidato a la alcaldía y se pararon detrás de él con carteles que decían “Housekeys Not Handcuffs” (Refugios y no esposas) y “Services Not Sweeps” (Servicios no desalojos) .

El concejal Mark Ridley-Thomas, que preside el Comité de Pobreza y Personas sin Hogar, se pronunció en contra del plan de Buscaino a través de Twitter después de la conferencia de prensa.

“Hay una forma correcta y una forma incorrecta de abordar la falta de vivienda en nuestra ciudad. El enfoque (del concejal) Buscaino es el camino equivocado”, dijo. “La forma correcta ayudaría a las personas a pasar de las calles a las viviendas, en lugar de desplazarlas de un vecindario a otro”.

El jueves, el Comité de Pobreza y Personas sin Hogar del Ayuntamiento de Los Ángeles adelantó una moción para aprobar recomendaciones para una Estrategia de Participación en la Calle para acompañar una ordenanza generalizada para restringir los campamentos para personas sin hogar y para dormir en ciertas áreas de la ciudad.

Esa moción será revisada a continuación por el Comité de Energía, Cambio Climático, Justicia Ambiental y Río, pero el concejal Mark Ridley-Thomas, presidente del Comité de Pobreza y Personas sin Hogar, dijo que el objetivo es que el consejo en pleno apruebe la moción antes de la ordenanza. entra en vigor el 3 de septiembre.

Los concejales de Los Ángeles aprobaron el miércoles modificar el código municipal para prohibir campamentos de indigentes en ciertas áreas públicas.

La ordenanza fue aprobada por el Concejo Municipal, con dos concejales en desacuerdo el 28 de julio y firmada por el alcalde Eric Garcetti al día siguiente.

La asistente administrativa de la ciudad, Yolanda Chávez, dijo a los miembros del comité que la oficina recomienda que se implemente un proceso de participación concentrada antes de hacer cumplir la ordenanza para los campamentos en áreas que requieren una resolución y señalización, que incluye dentro de 500 pies de escuelas, guarderías, parques y bibliotecas.

Para empezar, las recomendaciones de la Estrategia de participación en la calle servirían como programa piloto en un sitio de cada distrito hasta que la CAO informe sobre el éxito del programa piloto en febrero y se tomen medidas adicionales para agregar recursos de participación.

Si el Concejo Municipal aprueba el piloto, la aplicación de la ordenanza, en lugares solicitados por resolución de los miembros del Concejo, no ocurriría fuera de la ubicación del programa piloto de alcance en cada distrito, dijo Chávez.