Funcionarios de Los Ángeles anunciaron este miercoles un programa piloto de un año que será el primer programa de vivienda permanente en la ciudad dedicado a sobrevivientes de abuso doméstico y trata de personas.

“Cuando una de cada cuatro mujeres y uno de cada siete hombres experimentan violencia de pareja íntima, no podemos ignorar el problema '', dijo el presidente del Concejo Municipal, Nury Martínez, quien anunció el programa afuera del Ayuntamiento.

El programa Survivors First financiará 10 agencias sin fines de lucro existentes con sede en Los Ángeles que brindan refugio y servicios, además de proporcionar vivienda permanente a los sobrevivientes.

El programa se financia con $5 millones de la subvención en bloque para el desarrollo comunitario a través de la ley federal CARES, y se evaluará el éxito del programa antes de considerarlo para años adicionales de financiación.

El programa National Housing First, que prioriza la vivienda permanente para ayudar a las personas sin hogar, sirvió de modelo para el programa Survivors First de Los Ángeles.

“Este modelo ha demostrado ser el más efectivo para garantizar que los sobrevivientes de viviendas permanezcan alojados, ya que el 96% de sus participantes permanecieron alojados después de 18 meses de participar en el programa'', dijo Martínez.

Survivors First será administrado por el recién creado Departamento de Inversión Comunitaria para las Familias.

“Estamos muy orgullosos del programa que estamos anunciando hoy porque lo que está haciendo es crear otras opciones y la flexibilidad que las organizaciones necesitan para poder responder a una variedad de problemas que surgen a medida que brindan servicios a las víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica y trata de personas'', dijo la gerente general de Community Investment for Families, Abigail Márquez.

La subpoblación más grande de personas sin hogar son las sobrevivientes de violencia doméstica, y el 40% de la población sin hogar de Los Ángeles ha experimentado violencia doméstica, según Martínez. El número es aún mayor para las mujeres sin hogar.

“La falta de vivienda y la violencia doméstica están estrechamente vinculadas. [La violencia doméstica] es uno de los principales impulsores de la falta de vivienda para las mujeres. Los estudios muestran que hasta el 57% de todas las mujeres sin hogar informan que la violencia doméstica es la causa inmediata de su falta de hogar. Los sobrevivientes a menudo deben elegir entre quedarse en un hogar abusivo o quedarse sin hogar'', dijo Elizabeth Eastland, directora ejecutiva de Rainbow Services.

Eastland dijo que los refugios de violencia doméstica son a menudo el lugar más seguro para los sobrevivientes, pero no hay suficiente capacidad para satisfacer la demanda de Los Ángeles.

Los informes de violencia doméstica aumentaron en Los Ángeles a medida que las personas se refugiaron en sus hogares durante la pandemia de COVID-19, y el Departamento de Policía de Los Ángeles recibió un aumento del 12,7% en las llamadas relacionadas con la violencia doméstica en comparación con antes de marzo de 2020.

Según los datos compilados por Crosstown, una organización de noticias sin fines de lucro con sede en la Escuela de Comunicación y Periodismo Annenberg de la USC, las llamadas por violencia doméstica comenzaron a aumentar en Los Ángeles dos días después de las órdenes de cierre.

La ciudad creó el Proyecto Refugio Seguro durante la pandemia, que usó $ 6 millones para atender a 3,000 angelinos que sufren de violencia doméstica, esencialmente triplicando el número de camas de violencia doméstica y trata de personas en el condado de Los Ángeles.

Nikki Brown habló junto a Martínez y Márquez el miércoles. Brown sobrevivió una década con un abusador y escapó a un refugio para personas sin hogar, no a un refugio para víctimas de violencia doméstica. Ella dijo que espera que esta iniciativa permita que más sobrevivientes sean colocados en refugios de violencia doméstica que tengan ubicaciones confidenciales y servicios integrales. Dijo que Rainbow Services, una de las agencias que serán financiadas por el programa Survivors First, la ayudó a recuperarse.

“Las lágrimas que sentí cuando me dijeron en Rainbow, 'Te ayudaremos. Iremos contigo a buscar departamento. Te ayudaremos a pagar esa primera, última y segura para la que no tenía dinero'. No podía creer que alguien hiciera eso por mí y estoy muy emocionada de que más mujeres tengan ese momento’”, dijo Brown.

Las víctimas de violencia doméstica pueden llamar a la Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica al 1-800-799-SAFE, o a la línea directa legal de Rainbow Services las 24 horas al 310-547-9343.