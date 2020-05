Los Ángeles podría estar bajo la orden de quedarse en casa hasta agosto

Los residentes del condado de Los Ángeles probablemente continuarán bajo algún tipo de restricciones de "Más seguro en el hogar"' por otros tres meses, salvo un cambio importante en la lucha contra el coronavirus, dijo hoyla directora de salud pública del condado.

Durante la reunion de la Junta de Supervisores durante un debate sobre la extensión de una moratoria de desalojo, Barbara Ferrer, directora del Departamento de Salud Pública, dijo que es probable que exista alguna forma de restricciones de salud “durante los próximos tres meses” a menos que haya un cambio importante en la lucha contra COVID-19.

“Ahora no hay forma, a menos que haya un cambio dramático en ... este virus y las herramientas que tenemos a mano para luchar contra este virus, no hay forma de que podamos ver que no necesitamos continuar con un conjunto de restricciones”, dijo Ferrer.

Dichos cambios incluirían una vacuna ampliamente disponible y confiable, pruebas diarias en el hogar para COVID-19 y tratamiento para la infección.

La orden de salud pública de todo el condado que ordena el cierre de negocios y hace un llamado a los residentes para que se queden en casa tanto como sea posible, practiquen el distanciamiento social y usen coberturas faciales cuando interactúen con otros, expira el viernes. Pero Ferrer dijo el lunes que se anunciará una orden de salud actualizada durante la sesión informativa sobre coronavirus del condado el miércoles. Exactamente lo que dirá esa orden no fue revelado.

Ferrer y otros funcionarios de salud del condado han sido francos en las últimas semanas de que el distanciamiento social y las cubiertas de la cara serán la “nueva normalidad”, probablemente en los próximos meses, a medida que los esfuerzos continúen disminuyendo la propagación del virus. “Es una parte desafortunada de esta pandemia que es tan duradera”, dijo Ferrer.

A pesar de esa advertencia, la semana pasada el condado comenzó a aflojar sus restricciones de permanencia en el hogar la semana pasada, permitiendo la reapertura de senderos y campos de golf. Algunas empresas minoristas, como jugueterías, tiendas de artículos deportivos, tiendas de ropa, tiendas de música y floristerías, también pudieron reabrir con la recogida en la acera solamente. A los concesionarios de automóviles también se les permitió reabrir, siempre que cumplan con los requisitos de saneamiento y distanciamiento social.

El anticipado anuncio no ofreció fecha específica.

Las playas del condado de Los Ángeles están programadas para reabrir para uso activo solo el miércoles.

Ferrer indicó durante la reunión de la junta del martes que se podrían hacer más aperturas de manera mucho más lenta.

“Creo que la recuperación durará meses en función de las herramientas que tenemos a mano hoy”, dijo Ferrer.

El gobernador Gavin Newsom anunció el martes que el estado estaba aflojando nuevamente su orden de salud general en todo el estado, y otorga a los condados individuales la autoridad para permitir que los centros comerciales, centros comerciales y centros comerciales se vuelvan a abrir con la recogida en la acera. La modificación estatal también permitiría a los condados autorizar la reapertura de algunas oficinas, si los trabajadores no pueden trabajar de forma remota.

Newsom dijo que también se estaban haciendo modificaciones para acomodar servicios como lavados de autos, peluqueros y paseadores de perros. Señaló que cambiar el orden en todo el estado no significa automáticamente que se permitirá la reapertura de dichos negocios, con la autoridad específica delegada a los condados individuales en función de sus circunstancias individuales.

Dos funcionarios de la Casa Blanca advirtieron que lo que se viene en materia de desempleo puede ser mucho peor.

“La orden estatal brinda la oportunidad al gobierno local de reformar con esas pautas”, dijo. “Pero uno puede elegir: una región como el Área de la Bahía, los seis condados, puede elegir ser un poco más ... restrictiva. Partes del sur de California, Los Angeles y otras lo mismo. Entonces no todos están obligados a esta fase. Pero esa fase está al alcance de todos”.

El estado también ha publicado pautas para el servicio de alimentos en restaurantes, cuando finalmente se les permita volver a abrir. Cuando se permiten tales aperturas, las pautas exigen restricciones en la capacidad y los mandatos en materia de seguridad, tales como cubiertas faciales para empleados y clientes.