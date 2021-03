Los Ángeles podría eliminar la entrega de cubiertos de plástico en restaurantes

En un esfuerzo por aliviar algunas cargas financieras en los restaurantes de Los Ángeles y reducir el desperdicio de plástico, el Ayuntamiento de Los Ángeles solicitó el miércoles al abogado de la ciudad Mike Feuer que redacte una ordenanza que haría que los utensilios de plástico, las servilletas y los paquetes de sal solo estuvieran disponibles cuando lo soliciten los clientes del restaurante.

La moción, que fue aprobada por unanimidad, fue presentada por los concejales Paul Koretz y Paul Krekorian.

“La moción de hoy es un requisito fácil y de sentido común que esperamos ayude a los restaurantes a ahorrar dinero, ayude a la ciudad a ahorrar dinero de las limpiezas de basura innecesarias en nuestros vecindarios y ayude a dejar de apilar cosas no utilizadas en nuestros ya abarrotados vertederos”, dijo Koretz.

Antes de la votación del miércoles Koretz señaló que los restaurantes de California que ya han cambiado a utensilios por pedido han ahorrado entre $3,000 y $21,000 por año.

“Saber que los combustibles fósiles se utilizan en la producción de cada tenedor y cuchillo y que los árboles se utilizan para producir servilletas me vuelve loco cuando simplemente los estoy tirando”, dijo en un comunicado después de presentar la moción el 13 de enero.

El informe de la Asociación Internacional de Residuos estimó que la cantidad de artículos alimenticios y accesorios de un solo uso desperdiciados ha aumentado entre un 250% y un 300% durante la pandemia de COVID-19, ya que más personas recogen alimentos y cenan en casa.

“La eliminación casual de toneladas de utensilios de plástico ha afectado gravemente nuestra hermosa costa”, dijo Krekorian en un comunicado después de presentar la moción. “Esta acción nos ayudará a obtener cierto control sobre lo que se ha convertido en una catástrofe ambiental”.

La moción fue elogiada por Andrea Leon-Grossman, quien se desempeña como directora de acción climática de la organización de justicia ambiental Azul, que se enfoca en la administración de los océanos.

“Los desechos de un solo uso son un problema de justicia ambiental que debe abordarse en la fuente”, dijo Leon-Grossman en enero. “Felicitamos al Ayuntamiento de Los Ángeles por presentar la moción para reducir el desperdicio mediante la promulgación de un modelo de participación voluntaria y esperamos trabajar con la ciudad para implementar soluciones que ayudarán a nuestra ciudad a ser más sostenible y equitativa”.

También fue elogiado por activistas de la Fundación Surfrider y Heal The Bay. “Esta moción representa un paso pequeño pero crítico en el esfuerzo de la ciudad para enfrentar el nexo de la contaminación plástica, la salud pública y la justicia climática”', dijo el gerente de Surfrider Foundation Los Ángeles, Graham Hamilton.

Emily Parker, científica costera y marina de Heal the Bay, compartió sus preocupaciones sobre el aumento de plásticos de un solo uso durante la pandemia. “Cambiar a un modelo 'a pedido' para accesorios para llevar como utensilios y pajitas, artículos que a menudo no se desean y no se usan, reduce los desechos plásticos dañinos e innecesarios y ahorrar dinero a los restaurantes”, dijo.

La moción es similar a la ley de popotes a pedido de la ciudad que entró en vigor el 22 de abril de 2019. Esa ley prohíbe a todos los restaurantes de Los Ángeles dar automáticamente a los clientes popotes de plástico.