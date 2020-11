Los Ángeles podría considerar orden de quedarse en casa tras aumento de casos de COVID-19

Los funcionarios del condado más grande de la nación discutirán una posible orden de quedarse en casa pocos días antes del Día de Acción de Gracias después de que un aumento de casos de coronavirus superó el umbral establecido por los funcionarios de salud pública de Los Ángeles para activarlo.

Un "aumento impresionante y alarmante" de más de 6,000 nuevos casos colocó al condado de Los Ángeles sobre un promedio de cinco días de 4,500 casos por día, dijo el lunes la directora de Salud Pública Barbara Ferrer. Ella se negó a tomar medidas hasta que los supervisores del condado se reúnan el martes.

Si el condado ordena a los residentes que se queden en casa, sería la primera acción de este tipo desde mediados de marzo cuando el gobernador demócrata Gavin Newsom siguió el ejemplo de varios condados y emitió una orden estatal que cerró las escuelas y restringió severamente el movimiento, excepto para los trabajadores esenciales y para que la gente compre alimentos o recoja alimentos.

Los casos de coronavirus y las hospitalizaciones aumentaron rápidamente en California en noviembre. El estado registró su día más alto de resultados positivos en las pruebas el sábado con más de 15,000. Tenía más de 14.000 casos el domingo. Las hospitalizaciones han aumentado un 77% en las últimas dos semanas.

“A este ritmo, nuestros hospitales no tendrán camas libres para Navidad”, dijo el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, sobre la situación en su ciudad.

Los centros médicos están preparados para aumentar la capacidad y la ciudad tiene planes para establecer hospitales de campaña si es necesario, dijo Garcetti.

Newsom emitió un anuncio de toque de queda, entre 10 p.m. y 5 a.m., para casi todos los residentes del estado e instó a los residentes a evitar viajes no esenciales durante lo que suele ser el período de viaje más concurrido del año. Se recomienda a cualquier persona que ingrese a California que se ponga en cuarentena durante dos semanas.

La ciudad de Pasadena decidió no seguir las nuevas restricciones recomendadas por el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles de suspender las cenas al aire libre en los restaurantes por tres semanas.

Si se emite otra orden de quedarse en casa, podría crear un conflicto para las personas que planean pasar juntos el Día de Acción de Gracias. Las autoridades han instado a las personas a no reunirse con más de otros dos hogares y celebrar al aire libre y seguir las reglas de distancia física.

Newsom dijo el lunes que reunirse en Acción de Gracias es arriesgado y Ferrer dio un paso más al instar a las personas a reunirse solo con miembros de sus hogares.

A pesar de la advertencia, se espera que millones de californianos viajen el Día de Acción de Gracias, principalmente en automóvil. Los vuelos en el Aeropuerto Internacional de San Francisco bajaron un 75% con respecto al mismo período del año pasado, dijo el portavoz del aeropuerto Doug Yakel.

En Los Ángeles, el condado de 10 millones de residentes ha tenido una parte desproporcionadamente grande de casos y muertes en el estado. Aunque representa una cuarta parte de los 40 millones de residentes del estado, tiene alrededor de un tercio de los casos y más de un tercio de las muertes.

El rápido aumento ha tomado por sorpresa a los funcionarios de salud pública, superando el preocupante aumento del verano cuando los casos promedio aumentaron un 43%.

“Desde el 31 de octubre hasta el 13 de noviembre, el promedio de casos diarios aumentó un 108%, lo que representa un aumento de casos mucho más rápido que lo que vimos en el verano”, dijo Ferrer.

Hace una semana, Ferrer dijo que tenía la esperanza de que el condado no alcanzara un promedio de 4.000 casos hasta principios de diciembre y no creía que fuera inevitable.

Pero los casos recién confirmados pasaron ese umbral el domingo, lo que provocó una orden de cierre de los restaurantes durante tres semanas a partir del miércoles a las 10 p.m. y paralizar aún más a una industria que se ha tambaleado por el virus.

Los dueños de restaurantes en Los Ángeles que han tenido que adaptarse a las reglas en constante cambio estaban tratando de reinventar sus negocios nuevamente para mantenerse a flote con solo entrega y comida para llevar.

Debido al número alto de casos de COVID-19, autoridades de salud en el Condado de Los Ángeles optaron por tomar un paso atrás y limitar los servicios en restaurantes, como ocurrió al principio de la pandemia.

Los propietarios dijeron que estaban molestos porque el condado tomó la medida cuando parecía que las infecciones provenían más probablemente de reuniones privadas.

“Las mismas personas desesperadas por ir a bares van a festejar en sus casas”, dijo Brittney Valles, dueña de Guerrilla Tacos en el centro de Los Ángeles. “Nunca los verá hasta que estén propagando el coronavirus por todos lados. Es una locura."

Valles dijo que se rompió el sábado al darse cuenta de que podría ser la última vez, al menos por un tiempo, que vería a algunos de sus 68 empleados. Será la tercera vez que tendrá que despedir empleados y estaba tratando de desarrollar un plan para mantener a tantos empleados como sea posible.

Ya abrió una cafetería que ofrece burritos de desayuno.

Greg Morena, que tuvo que cerrar un restaurante a principios de año y tiene dos en en el muelle de Santa Mónica, dijo que estaba tratando de averiguar cuál sería su próximo paso, pero temía principalmente tener que notificar a los empleados.

"Para decirle, 'No puedo contratarlo durante las vacaciones', para el personal que tiene familia e hijos", dijo Morena. "Todavía no he descubierto esa parte. Es el peso más pesado que llevo".

Los dueños de negocios en algunas partes del estado han ignorado las reglas que les obligan a cerrar o reducir sus operaciones. Otros han desafiado las órdenes en los tribunales.

Un juez de San Diego rechazó el lunes una solicitud para restaurar temporalmente el servicio en espacios cerrados en restaurantes y gimnasios en el segundo condado más poblado del estado que se vieron obligados a trasladar sus operaciones fuera de este mes para frenar la propagación del coronavirus.

Dos restaurantes y dos gimnasios demandaron en nombre de sus sectores para que se declarara ilegal el sistema de cuatro niveles de restricciones comerciales de California. Querían restaurar las operaciones en interiores al 25% de la capacidad para los restaurantes y al 10% para los gimnasios, los niveles que se establecieron antes del reciente aumento de casos.

El juez de la Corte Superior Kenneth Medel se negó, diciendo que había evidencia científica para respaldar las amplias órdenes de salud pública de Newsom para restringir la actividad comercial durante la pandemia.

Los restaurantes en Los Ángeles han dicho que hay una falta de evidencia de que servir comida al aire libre esté contribuyendo al aumento.

La Asociación de Restaurantes de California planeó acudir a los tribunales el martes para solicitar una orden que prohíba el cierre de las comidas en persona hasta que los funcionarios de salud del condado de Los Ángeles proporcionen evidencia médica o científica de que representa un riesgo irrazonable para la salud pública.

La supervisora ​​del condado de Los Ángeles, Kathryn Barger, quien dijo que se oponía a otra orden de quedarse en casa, también desafió la sabiduría de dejar de comer fuera de los restaurantes, la única forma en que han podido servir comida en el lugar desde la orden anterior de quedarse en casa.

Barger dijo que solo entre el 10% y el 15% de las personas infectadas informaron haber salido a cenar con alguien que dio positivo, pero el 50% informó haber estado en una reunión social privada con alguien que dio positivo.

Ferrer, sin embargo, dijo que los brotes durante las dos primeras semanas del mes se duplicaron en los sitios de alimentos, incluidos restaurantes, plantas de procesamiento, embotelladoras, supermercados y negocios relacionados.

“Estamos viendo una cantidad significativa de violaciones en torno a los protocolos de distanciamiento físico, incluidas violaciones en restaurantes, bares, cervecerías y bodegas”, dijo Ferrer.