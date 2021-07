Captado en cámara: Conductor golpea mortalmente a hombre debajo de alcantarilla

LOS ÁNGELES - La policía busca al conductor de un camión que golpeó una tapa de alcantarilla en Panorama City que estaba siendo empujada por un hombre que intentaba salir de un túnel debajo de la calle y quien murió a causa del golpe.

Las autoridades aún no han revelado por qué el hombre, de unos 20 años, estaba bajo tierra. El oficial de LAPD James Takishita, que está investigando el caso, dijo que el hombre no identificado podría haber estado sin hogar y viviendo allí.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El incidente ocurrió el sábado, alrededor de las 10:30 a.m., en la Calle Parthenia.

El vehículo, de acuerdo con las autoridades, es una camioneta Chevrolet Silverado blanca de 2008 a 2012.

La persona que conducía no ha sido identificada por la policía, pero Takishita dijo que era probable que el conductor no viera moverse la tapa de la alcantarilla cuando pasó por encima y que no tenía idea de que había golpeado a alguien.

El video de vigilancia muestra la cubierta de placa de metal, todavía mayormente sobre la boca de acceso, rebotando sobre el agujero con notable fuerza y ​​luego volando hacia la calle.

El conductor que provocó el accidente se dio a la fuga. Hablamos en exclusiva con la familia de César Jiménez de 40 años de edad. Ocurrió en la autopista 10 en el este de Houston.

Cualquier persona con información sobre el atropello y fuga debe comunicarse con el Oficial de la División de Tráfico del Valle Takishita al (818) -644-8116 o con el Detective Buenaventura al (818) 644-8035, dijo el LAPD.

Las autoridades otorgaron una recompensa de $50,000 por información con la esperanza de que la información lleve a identificar al conductor.

Cualquier persona con información sobre el atropello y fuga debe comunicarse con el oficial Takishita, de la División de Tráfico del Valle al (818) -644-8116 o con el Detective Buenaventura al (818) 644-8035, dijo el LAPD.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English. More from NBCLA: