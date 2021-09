Padre e hija enfrentan encierro durante la pandemia con enfoque optimista

Lo que debes saber Annie Laskey es la directora de eventos del Centro para personas mayores de Pasadena

Lanzó un blog centrado en mantener el ánimo de las personas mayores durante la primera pandemia; con esta inspiración, ella y su padre se vistieron para la cena durante 451 días (con algunos días libres)

Ser el director de eventos de un concurrido y querido centro para personas mayores, un importante destino de la comunidad que recientemente celebró su 60 aniversario, significa que debe usar muchos sombreros y mantener encendido el fuego proverbial, todo mientras se mantiene enfocado en formas creativas para ayudar a las personas a vivir sus mejores y más felices vidas.

Pero, cuando la vida se desaceleró rápidamente durante los cierres de la pandemia 2020-2021, Annie Laskey, Directora de Eventos del Centro para Personas Mayores de Pasadena, centró su atención en un proyecto de arte edificante, pero un proyecto que también tenía mucho significado personal para su persona # 1: su padre.

¿Su proyecto optimista? Tomarse juntos selfies elegantes. Cientos de selfies, de hecho, antes de que ese proyecto inspirador finalmente llegara a un final natural.

¿En cuanto a cómo se concretó este conmovedor proyecto? La conmovedora historia comenzó como una forma de ayudar a los demás.

La Sra. Laskey lanzó un blog para el Centro para Personas Mayores de Pasadena cerca del comienzo de la pandemia, un sitio soleado que ofrecía a las personas mayores formas "de mantener el ánimo durante el encierro".

Siguiendo su propio consejo sobre cómo vestirse para la cena, la residente del oeste de Los Ángeles comenzó a usar algo un poco especial en la mesa de la cena cada noche, junto con su padre Tom, que tiene 93 años.

Tom y Annie viven juntos, lo que hizo que la planificación del atuendo y la colorida coordinación fueran mucho más fáciles. A veces, la pareja iba con conjuntos elegantes, mientras que las prendas tropicales o la ropa poco convencional se mostraban ocasionalmente.

Se servían las bebidas y posaban juntos antes de cada comida, para que Laskey pudiera tomarse una selfie valiente junto a su padre, proporcionando una evidencia lúdica de que se estaban apegando a este objetivo de varios meses de documentar su apariencia a la hora de la cena.

"A medida que pasaba el tiempo, comenzamos a ajustar nuestros atuendos al tipo de comida que comíamos, y así fue como comenzamos a interesarnos en los disfraces", compartió la Sra. Laskey. "Tanto papá como yo tenemos experiencia en teatro, así que a los dos nos encanta disfrazarnos, ya sea formal o divertido".

El dúo concluyó el proyecto, denominado "Dad-A-Day", el 15 de junio de 2021, tras la apertura oficial de muchas empresas y destinos californianos.

¿En cuanto al número de noches que mantuvieron su alegre rutina nocturna?

Pasaron unos 451 días desde que los Laskey lanzaron su alegre diversión, y tanto padre como hija mantuvieron su plan de disfraces para la cena en todo momento, con solo unos días libres "por buen comportamiento", compartió la Sra. Laskey.

La profesional de eventos compartió su dulce viaje de selfies en una presentación de video en el sitio del Centro para Personas Mayores de Pasadena. Un proyecto en casa, una tarea de arte con mucho corazón

