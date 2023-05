Arrestos y confiscación de autos en operativo contra carreras clandestinas en Los Ángeles

La Unidad Especial contra Carreras Clandestinas de Los Ángeles arrestó a decenas de personas y confiscó varios vehículos como parte de un esfuerzo para combatir los espectáculos ilegales que cada día se tornan más peligrosos.

“Esta gente joven, hasta gente mayor, no entienden las posibilidades de lo que puede pasar y ellos piensan que van a llegar y no van a hacer nada, no más andar en las carreras”, dijo Arnold Castellanos, de la Unidad contra Carreras Clandestinas del LAPD.

El operativo dio como resultado el arresto de 21 personas, acusadas de delitos menores, además de 34 personas multadas y 13 vehículos confiscados.

Una mujer murió y un hombre resultó gravemente herido en un accidente como consecuencia de una posible carrera clandestina en Pomona, dijeron este jueves las autoridades.

“Igual como ellos se coordinan en las redes sociales, nosotros también estamos monitoreando eso”, dijo Castellanos. “Así que, también estamos buscando donde van a estar, donde van a llegar”.

Los espectadores de estos espectáculos, aseguran las autoridades. pueden también ser arrestados.

“Las multas pueden ser de $500 dólares a $1,000, hasta $2,000, dependiendo donde estés”, dijo Castellanos. “El carro se lo recogen se los hacen ‘impound’”.

Víctimas mortales de estos incidentes

Los Ángeles y otras ciudades del sur de California luchan para combatir esta actividad ilícita que ya ha causado la muerte de personas, como el caso de Lili Trujillo, quien perdió a su hija en 2014.

Trujillo fundó una organización para crear conciencia sobre este problema.

Asegura que, aunque este año entró en vigor la Ley Ryan, que impone duros castigos a quienes le quiten la vida a una persona en estos incidentes, estos espectáculos clandestinos siguen incrementándose.

Un grupo de automovilistas se apoderó la noche de Navidad de una transitada intersección en el sur de Los Ángeles.

“No es tan fácil implementarla”, dijo Trujillo.

“Tienn que estar seguros, encontrar a esa persona culpable y después está el juez y el fiscal para decidir si la van a implementar o no”.

Incidentes cada vez más peligrosos

En uno de los incidentes más recientes, un hombre sufrió quemaduras. Videos grabados en el lugar por testigos muestran a la víctima mientras corre con la ropa envuelta en llamas en una de las calles de Los Ángeles.

Varios participantes del espectáculo trataron de apagar las llamas. El hombre resultó con quemaduras de primer grado y se encuentra en condición estable.

Cada vez más personas toman las carreras clandestinas como un juego, con arriesgadas piruetas se apoderan de las calles para satisfacer su adicción al peligro, pero como nos dice Norma Ribeiro, quienes han perdido a un ser querido, advierten que esas carreras son mortales.

Aunque la policía de Los Ángeles no ha confirmado el incidente, aseguran que estas actividades han estado escalando a proporciones más peligrosas.

“Andan peleando, andan balaceras, andan robando a la gente”, dijo Castellanos.

La Patrulla de Caminos de California (CHP) reporta que, en los últimos años, las carreras clandestinas han provocado más de 264 accidentes vehiculares, de los cuales unos 30 han sido con consecuencias mortales.