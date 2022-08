Mujer inicia incendio en 7-Eleven tras amontonar artículos frente a la entrada

Una mujer fue arrestada después de esconderse dentro de un 7-Eleven en el área de Mid-Wilshire de Los Ángeles, apilar mercancías frente a la entrada y provocar un incendio dentro de la tienda.

El enfrentamiento comenzó el lunes, alrededor de las 9:30 p.m., cerca de la intersección de West Olympic Boulevard y South La Brea Avenue. Las autoridades respondieron a los informes de disturbios en la tienda y descubrieron a una mujer armada con un cuchillo que amontonaba artículos contra la puerta principal.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El video mostraba llamas saliendo del interior de la tienda más tarde el lunes por la noche. Las llamas causaron grandes daños dentro de la tienda y cerca de la entrada.

La policía finalmente detuvo a la mujer.

No se reportaron heridos.

Un empleado de la tienda fue rescatado de la tienda en llamas por los bomberos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles que llegaron y extinguieron rápidamente el fuego.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.