Presentan varias mociones para combatir la discriminación contra inquilinos en Los Ángeles

Tres miembros del Concejo Municipal de Los Ángeles presentaron el miércoles un paquete legislativo destinado a poner fin a las prácticas de alquiler discriminatorias, que dijeron que también ayudaría a las personas sin hogar a conseguir una vivienda más rápido.

Las mociones fueron presentadas por los concejales Mike Bonin y Marqueece Harris-Dawson y la concejal Nithya Raman.

La primera moción haría que el consejo instruya al abogado de la ciudad para que prepare una ordenanza dentro de los siguientes 45 días que prohibiría a los propietarios o sus agentes preguntar sobre la falta de pago del alquiler o las facturas de los posibles inquilinos durante el período de emergencia de COVID-19, participación anterior o actual en un programa de asistencia de alquiler, historial de desalojo o historial de crédito en la evaluación de su solicitud de alquiler.

“Las personas con propiedades deberían concentrarse en sí los posibles inquilinos pueden pagar el alquiler preguntando sobre los ingresos de un posible inquilino o su historial de pagos a tiempo, no preguntas personales invasivas y no relacionadas. Cuando compra comestibles, el cajero no verifica su crédito. Solo necesitan saber si pueden pagar y lo mismo debería ser cierto para los propietarios”, dijo Cynthia Strathmann, directora ejecutiva de Acciones Estratégicas para una Economía Justa, hablando junto con los miembros del Concejo Municipal el miércoles por la mañana.

Raman señaló que las personas pueden ser penalizadas con verificaciones de crédito por priorizar sus pagos de alquiler por encima de todo, lo que genera problemas cuando buscan una vivienda en el futuro a pesar de no dejar de pagar el alquiler.

“Cuando la gente tiene una casa, trabaja muy duro para quedarse en ella. Pagarán el alquiler antes de pagar la comida. Ciertamente pagarán el alquiler antes de hacer esos pagos con tarjeta de crédito. Y en lugar de recompensarlos por eso, nuestro sistema actual... en realidad los penaliza por eso”, dijo.

La segunda moción busca una ordenanza presentada al Concejo Municipal dentro de los 60 días para exigir que los propietarios divulguen por escrito a los posibles solicitantes los criterios de selección que utilizan para evaluar y seleccionar inquilinos. Los propietarios también deberán informar a los inquilinos rechazados por qué no lograron alquilar la unidad.

Bonin habló sobre las personas sin hogar que reciben vales de vivienda de emergencia del gobierno federal pero no pueden encontrar un propietario que acepte el vale.

“Tal vez tengan el vale pero los multan por algo más. Si continúan viviendo en nuestras calles, pueden morir en nuestras calles. Nuestra crisis de personas sin hogar consigue trabajo. Esta es una receta para una crisis, una crisis de personas sin hogar y una crisis de inestabilidad de vivienda”, dijo Bonin.

La tercera moción busca una posible ordenanza dentro de los siguientes 45 días para prohibir a los propietarios preguntar directa o indirectamente sobre los antecedentes penales de un solicitante de alquiler, o si se recibe la información, usarla en su evaluación de la solicitud. Esa ordenanza seguiría el modelo de “Ordenanzas de Vivienda Equitativa'' similares en Oakland y Berkeley.

Las propiedades ocupadas por propietarios y los arreglos de vivienda compartida estarían exentos de la ordenanza, según la moción.

"Estas mociones de hoy eliminan muchos de los poderes que la gente usa para no denunciar la raza", dijo Harris-Dawson.

”Otra de las cosas que enfrentamos en una parte de nuestro distrito es que ciertos propietarios dicen: `Solo le rentaremos a una persona que sea estudiante' o `Solo le rentaremos a una persona que trabaje en este tipo de industria.' Estas mociones hoy nos ayudan a enfocarnos en lo que es una práctica francamente muy abierta, muy mala y muy caprichosa en la ciudad que sucede todos los días”.

Dan Yukelson, director ejecutivo de la Asociación de Apartamentos del área Los Ángeles, que no había visto las mociones cuando habló con City News Service, dijo que su organización se ha opuesto a esfuerzos similares para evitar que los propietarios consideren los antecedentes penales de los posibles inquilinos.

“Nadie alquilará nunca sus apartamentos si no puede comprobar algo como si alguien ha sido un delincuente. ¿Qué pasa si alguien es un abusador de niños y tienes niños pequeños en el edificio?”, dijo.

Las mociones luego serán revisadas por el Comité de Vivienda del Concejo Municipal antes de ser consideradas por el Concejo Municipal en pleno.