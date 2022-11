“Se oyó el golpe muy fuerte”: dos hermanos mueren arrollados en un área de Los Ángeles

Dos hombres murieron atropellados en Mid City el miércoles por la mañana, luego de que un conductor los embistiera mientras cruzaban en un cruce peatonal.

El accidente ocurrió, alrededor de las 5:50 a.m., en la cuadra 2500 de South Robertson Boulevard, según el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Las autoridades no han dado a conocer las causas del accidente, si el conductor pasó un semáforo, iba a exceso de velocidad o estaba bajo la influencia. Sin embargo, un video de seguridad de un negocio cercano muestra cómo, aparentemente, el semáforo está con luz verde.

La señora empujaba la carriola del pequeño cuando el vehículo los impactó tirándolos al suelo.

Los oficiales de tránsito de LAPD dijeron que el automóvil atropelló a los dos hermanos, que vivían juntos. Los familiares reunidos en el lugar del accidente dijeron que había tres hombres presentes, todos hermanos, y que el automóvil esquivó por poco al tercer hombre.

El tercero vio morir a sus dos hermanos est mañana.

“Ellos venían pegados a mí, a centímetros”, dijo Juan Linares. “Los agarró con el guardafango, los aventó contra el cofre y vidrio, volaron como 12 o 20 pies de altura”, cuenta el hermano sobreviviente.

Los hermanos fueron identificados como José Linares, de 78 años, y Alfredo Linares, de 76.

Los tres hombres acababan de salir de una tienda de donas en la esquina de Robertson y Beverlywood, según alguien que trabaja cerca. Los hombres estaban en el paso de peatones cuando dos de ellos fueron atropellados.

“Se oyó el golpe muy fuerte. [Me] dije, ‘han de haber chocado’. Pensé que era una troca porque el ruido fue muy feo”, cuenta Clara Reyes, quien vive en un apartamento cercano. “Es la que hora que llegan aquí a comprar su café para irse a trabajar por aquí hay muchos latinos trabajadores.”

Un hombre y sus tres perros murieron tras ser arrollados por un conductor que huyó del lugar y chocó contra otros autos cuando se alejaba del área.

Los hermanos Linares vivían en La Puente pero llevaban 30 años trabajando en la jardinería en Mid City, cerca de la intersección del bulevar Robertson y Beverlywood, donde fallecieron el miércoles.

“Yo prefería que hubiéramos muerto los tres, no quedar yo porque lo que yo miré no se me borrará nunca. queda grabado aquí”, dijo Juan Linares.

Los residentes cercanos dicen que la velocidad siempre ha sido un problema en el área. Un vecino, Rabin Omrani, dijo que le preocupa quiénes podrían ser las víctimas.

"Este vecindario es hermoso, conozco a todos mis vecinos, lo cual es muy raro en Los Ángeles en estos días", dijo Omrani. "No importa quién sea, es desgarrador, pero espero que no sea uno de mis vecinos que conozco".

LAPD aún no ha dicho si el conductor podría enfrentar cargos. Tampoco se conoce aún el estado del conductor, ni la presencia de pasajeros.