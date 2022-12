Lugares emblemáticos de Los Ángeles que brillarán en rojo para el Día Mundial del SIDA

Algunos lugares conocidos de Los Ángeles brillarán en rojo el jueves por la noche para conmemorar el Día Mundial del SIDA.

La iluminación arquitectónica cambiará a rojo el jueves por la noche en recuerdo de los más de 40 millones de personas que han muerto en todo el mundo desde que comenzó la epidemia de VIH/SIDA. Esa cifra incluye a más de 27,000 residentes del condado de Los Ángeles, según el departamento de salud.

Estos puntos de referencia serán parte de la exhibición.

Union Station

Fuente del Ayuntamiento/Grand Park

Parque Deportivo Dignity Health

Torres del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles

Viaducto de la Calle Sexta

Dos casos presentados en la Conferencia Internacional sobre el SIDA describieron a un hombre que se curó del VIH después de recibir un trasplante de células madre para el cáncer, y una mujer cuyo VIH ahora es indetectable gracias a un tipo especial de terapia inmunológica.

El tema del Día Mundial del SIDA de este año es "Ponernos a prueba: Lograr la equidad para acabar con el VIH". El tema fue seleccionado para resaltar el impacto desproporcionado del VIH en las subpoblaciones, incluida la raza, el género, la orientación sexual y las líneas geográficas, dijo el departamento de salud.

En el condado de Los Ángeles, aproximadamente 59,400 personas viven con el VIH. En 2021, se informaron 1,479 nuevos diagnósticos de VIH, la mayoría entre hombres homosexuales, afroamericanos, latinos y personas transgénero, según el departamento de salud.

El color rojo, en particular el lazo rojo, ha pasado a simbolizar el apoyo a las personas que viven con el VIH. El concepto se desarrolló en 1991, aproximadamente una década después de la aparición del VIH, cuando los artistas de una galería en la ciudad de Nueva York idearon una forma simbólica de expresar compasión y conciencia. La inspiración provino de cintas amarillas atadas a un árbol como muestra de apoyo a la lucha de los miembros del servicio en la Guerra del Golfo.

Los creadores evitaron los colores simbólicos tradicionalmente asociados con la comunidad gay en un esfuerzo por transmitir la relevancia del VIH para todos.

Esas cintas se distribuyeron inicialmente en galerías y teatros, pero se expandieron al reconocimiento universal. En 1992, se distribuyeron más de 100,000 cintas rojas a la audiencia en un concierto tributo al legendario cantante de Queen, Freddie Mercury.

Haga clic aquí para obtener información y recursos sobre el VIH de salud del condado.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.