Oficiales de LAPD rodean torres vacías cubiertas de grafitis en el centro de Los Ángeles

Agentes del LAPD rodearon una torre de gran altura cubierta de grafiti la madrugada del miércoles tras un informe de intrusos en la propiedad vallada en el centro de Los Ángeles.

Los oficiales dijeron que los adolescentes fueron vistos corriendo hacia uno de los edificios en lo que se ha convertido en una vista común en las últimas semanas en la propiedad en problemas. Un adolescente fue detenido cuando intentaba entrar al edificio, dijo la policía.

Aproximadamente a las 6:30 a. m., los oficiales dijeron que un grupo de adolescentes parecía todavía estar en la propiedad.

Funcionarios de la ciudad y la policía de Los Ángeles recorrieron por primera vez el interior de las torres de Oceanwide Plaza, llenas de graffiti, para determinar los costes de asegurar el perímetro y disuadir el vandalismo.

El viernes comenzaron los trabajos para colocar cercas alrededor del desarrollo vacante de gran altura conocido como Oceanwide Plaza. El vallado a lo largo de la calle 12 entre las calles Figueroa y Flower tiene como objetivo disuadir a la gente de entrar al sitio de las torres cubiertas de graffiti.

El Ayuntamiento de Los Ángeles aprobó una suma inicial de $1,1 millones para abordar el desarrollo, donde el trabajo se detuvo en 2019 después de que el inversionista chino se quedara sin dinero. Se suponía que las torres albergarían condominios, un hotel y un centro comercial.

Los funcionarios de la ciudad comenzaron oficialmente un proceso de reducción el 17 de febrero, después de que el promotor del edificio, Oceanwide Holdings, no respondiera a las demandas de la ciudad para abordar los problemas actuales.

En última instancia, la ciudad espera que Oceanwide limpie el terreno y que un grupo de inversionistas se presente para hacerse cargo del proyecto.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.