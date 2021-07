Los Ángeles lanza plataforma en línea para vincular a los jóvenes con programas de verano

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, anunció el jueves el lanzamiento de una plataforma en línea para conectar a los jóvenes de la ciudad y el condado con pasantías pagadas y programas recreativos y educativos durante el verano.

El programa “Gana, aprende, juega” está disponible para personas entre 4 y 24 años, así como para sus familias, para encontrar ligas deportivas, lecciones de natación, clases de música y artes, y oportunidades de trabajo y pasantías en la ciudad y el condado de Los Ángeles.

“Después de un año muy difícil para nuestra ciudad, finalmente podemos ofrecer a nuestros jóvenes angelinos un centro centralizado que les dará una gran cantidad de oportunidades y opciones para participar este verano”, dijo Garcetti.

“Nuestros niños merecen espacios en los que puedan aprender, crecer y mantenerse comprometidos. Creo que esta iniciativa les ofrece esto y más”.

La plataforma es una asociación entre la ciudad, el condado y socios sin fines de lucro y organizaciones comunitarias, que incluyen LA84 Foundation / Play Equity Fund, Great Public Schools Now, Greater LA Education Foundation, La Fundación Comunitaria de California, la Fundación Eli y Edythe Broad, el Grupo Ballmer, el Fondo del Alcalde para Los Ángeles, Expand LA y el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles.

Las familias y los jóvenes pueden ingresar sus códigos postales y encontrar programas de enriquecimiento académico cercanos a través de la Biblioteca Pública de LA, la Biblioteca del Condado de LA y alrededor de 500 sitios extracurriculares a través de Beyond the Bell y L.A.'s BEST.

“El condado de Los Ángeles tiene una de las economías más dinámicas del mundo debido en gran parte a la riqueza en diversidad que nos convierte en la capital creativa de la nación”, dijo la superintendente de escuelas del condado de Los Ángeles, Debra Duardo.

“La Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles se une a la iniciativa Gane, Aprenda, Juegue con gran orgullo por las oportunidades que estamos creando para todos los estudiantes, incluidos aquellos que se han visto más afectados por la pandemia. Estamos invirtiendo en las generaciones futuras, uno de nuestros recursos más valiosos”.

La plataforma también ayudará a las familias y los jóvenes angelinos a encontrar oportunidades para mantenerse activos, incluso a través de Summer Play L.A., Swim L.A., Summer Night Lights y programas de arte y música.

Aquellos entre 14 y 24 años pueden explorar las oportunidades de pasantías disponibles para el trabajo virtual y en persona a través del programa Hire LA Youth de la ciudad y el programa Youth @ Work del condado. Se puede acceder a la plataforma aquí.