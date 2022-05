El concejal Joe Buscaino se retira de la contienda por la alcaldía de Los Ángeles y respalda al candidato Rick Caruso.

Su salida de la campaña para escoger al sucesor del alcalde Eric Garcetti deja al multimillonario Caruso, al concejal Kevin De León, a la congresista de Los Ángeles y expresidenta de la Asamblea Estatal, Karen Bass, y al abogado de la ciudad, Mike Feuer, entre los favoritos restantes.

El representante del Distrito 15, un residente de toda la vida del área, se desempeñó durante 15 años como oficial de LAPD antes de ser elegido para el consejo. Enumeró la crisis de personas sin hogar de la ciudad, la seguridad, el transporte, la vivienda asequible y la acción climática entre sus principales prioridades.

Las elecciones primarias de California están programadas para el 7 de junio.

