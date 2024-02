LAPD podría enfrentar demanda por muerte de un hombre desarmado a manos de un oficial

La familia de un hombre asesinado a tiros a principios de este mes por un oficial de LAPD en el centro de Los Ángeles mientras estaba “armado” con un tenedor de plástico contrató a un abogado y está contemplando emprender acciones legales contra la ciudad de Los Ángeles.

Jason Maccani, de 36 años, murió durante un enfrentamiento con agentes de la División Central dentro de un edificio comercial el 3 de febrero, después de que una persona que llamó al 911 informara falsamente que un hombre estaba amenazando a las personas que estaban dentro con un palo o un tubo.

“Sigo preocupado por la decisión del oficial de usar fuerza letal”, dijo el jefe Michel Moore al I-Team de NBC4 la semana pasada después de revisar el video y otra información sobre el tiroteo.

Los miembros de la familia de Maccani dijeron a la estación hermana NBCLA que su abogado les aconsejó que no hicieran ninguna declaración sobre el incidente, aunque previamente hablaron sobre la vida de Maccani con la publicación en línea LA Taco.

El abogado de la familia no respondió a una solicitud de comentarios.

El incidente del 3 de febrero comenzó alrededor de las 2 p.m., cuando una persona que llamó al 911 dijo que un hombre que no conocía estaba causando disturbios en un negocio en 7th Street y Towne Avenue, y cuando la persona que atendió la llamada se lo pidió dijo que la persona tenía un arma, según una grabación editada de la llamada publicada. por el LAPD el martes.

“¿Tiene armas?”, preguntó la persona que atendió la llamada.

“Uh, sí, sí, sí”, dijo la persona que llamó. “Como un palo, como un poste”.

Moore dijo la semana pasada que la persona que llamó, cuya identidad no se conoce públicamente, tergiversó intencionalmente lo sucedido para acelerar la respuesta policial.

“En un esfuerzo por hacer que el departamento responda más rápidamente”, dijo.

Segmentos públicos recientemente publicados de grabaciones de videos de seguridad y corporales, editados y publicados por la policía de Los Ángeles, muestran a los oficiales llegando al edificio y haciendo un plan para confrontar al hombre, ahora conocido como Maccani, después de que la persona que llamó al 911 aceptó firmar un formulario de arresto privado.

En el vídeo se ve a los agentes descubriendo a Maccani en una puerta del cuarto piso, donde responde a las órdenes de los agentes de levantar la mano.

Momentos después, dijo Moore, Maccani atacó a los oficiales con un pequeño objeto blanco en la mano.

Los oficiales dispararon balas menos letales y balas de 40 mm, dijo el jefe, antes de que Maccani alcanzara a una oficial que sostenía una escopeta cargada con balas de balas, y un oficial, parado cerca, disparó un tiro con su pistola que mató a Maccani.

El objeto que sostenía Maccani resultó ser un tenedor de plástico blanco.

“Según mi mirada preliminar a los videos, parece que el individuo agarra a un oficial que tiene una escopeta, agarra el cañón mientras intenta alejarse de él”, dijo Moore.

“¿Cómo es posible que un individuo armado con un cuchillo de plástico termine involucrado en un tiroteo y una pérdida de vidas por parte de un oficial?”, preguntó Moore.

La semana pasada, la policía de Los Ángeles identificó al oficial que disparó como un oficial recién contratado asignado a la División Central en el centro de Los Ángeles.

El asesinato está siendo investigado por el Departamento de Justicia de California porque Maccani estaba desarmado.

Este fue el tercer tiroteo policial cometido por la policía de Los Ángeles en 2024.

