Los Ángeles intenta limitar las tarifas de aplicaciones de entrega de restaurantes

El miércoles, el Consejo Municipal de la Ciudad de Los Ángeles ordenó al abogado de la ciudad que redactara una ordenanza para limitar cuánto pueden cobrar las aplicaciones de servicios de entrega de comida a los restaurantes a no más del 15 por ciento del pedido total.

"... La pandemia ha expuesto las vulnerabilidades de los restaurantes que tienen que depender de los servicios de entrega de aplicaciones", dijo el concejal Mitch O'Farrell.

"Antes los servicios de entrega eran por solo una fracción de las ventas de restaurantes. Ahora entre 70 y 90 por ciento de sus ventas actuales se hacen por entrega, lo que los hace aún más dependientes de estos servicios y completamente a merced de estas aplicaciones de entrega".

Actualmente, a algunos restaurantes se les cobra hasta un 30 por ciento o más por cada pedido, y los clientes deben pagar sus propios cargos de servicio, dijo O'Farrell.

Otras tarifas por servicios además de la entrega, según la moción de O'Farrell, se limitarían al 5 por ciento. La propuesta de O'Farrell también requeriría que todas las propinas que dejen los clientes se den a los conductores.

El concejal Bob Blumenfield dijo que estaba de acuerdo con el límite del 15 por ciento, pero que ciertos restaurantes podrían estar exentos de él. Sin embargo, el consejo rechazó su propuesta de sólo aplicar la nueva orden a las cadenas de restaurantes con cinco o menos ubicaciones.

"Simplemente no sé y me pregunto si necesitamos tener un límite para las grandes (cadenas de restaurantes)", dijo Blumenfield.

O'Farrell dijo que estaría dispuesto a discutir diferentes tarifas de restaurantes en el futuro, pero por ahora, los restaurantes que dependen del servicio de entrega deben ser atendidos.

"Entonces, lo que me gustaría hacer es aprobar las instrucciones para una ordenanza de emergencia enmendada hoy, y luego podemos hablar sobre todas las otras cosas que no están relacionadas con la pandemia", dijo O'Farrell. “Como había mencionado, el aumento de precios en las aplicaciones de entrega no es nada nuevo. Simplemente se hizo aparente durante la pandemia ".

La Oficina del Abogado de la Ciudad redactará la ordenanza para la futura consideración del Concejo Municipal.