Revelan planes para desmantelar campamentos de RV en Los Ángeles tras investigación de NBC4

Las cámaras de televisión estaban grabando cuando la oficina del alcalde apareció en los titulares el miércoles al dar luz verde para desmantelar un enorme campamento de vehículos recreativos en Forest Lawn Drive, pero inicialmente dijo que no había planes claros para ninguno de los otros cientos de campamentos de vehículos recreativos en todo Los Ángeles.

“Creo que hay otras soluciones”, dijo la alcaldesa Karen Bass al I-Team de NBC4. “La situación de los vehículos recreativos es muy complicada”.

Pero después de un informe del I-Team que se emitió el jueves por la noche, el portavoz del alcalde le dijo a NBC4: “Puedo confirmar a NBC4 [I-Team] exclusivamente que la ciudad actualmente está buscando replicar el éxito de esta semana en los campamentos de vehículos recreativos en el sur de Los Ángeles, en el lado oeste y en el valle de San Fernando”.

Cuando se le presionó para que diera detalles y fechas específicas, el portavoz aún no ha respondido, pero agregó: “Aprendimos mucho a través de la operación [de Forest Lawn] y aplicaremos las mejores prácticas, como la asignación de recursos, incluida la contratación de grúas, para garantizar que podamos sacar los vehículos recreativos de vecindarios donde no deberían estar”.

En todo Los Ángeles, los residentes han estado diciendo al I-Team que quieren que la alcaldesa desmantele los campamentos y los prohíba en áreas como escuelas cercanas y vecindarios residenciales.

La oficina de la alcaldesa desmanteló un campamento de casas rodantes para indigentes en Forest Lawn Drive en Hollywood Hills el miércoles bajo de la programa Inside Safe atrás de quejas de negocios en la área.

“Vemos peleas, vemos negocios de drogas, vemos prostitución alrededor de los vehículos recreativos”, dijo Adam Johansson, que vive cerca de varios campamentos de vehículos recreativos en el oeste del Valle de San Fernando.

Johansson y sus vecinos dicen que ven a los ocupantes de la casa rodante arrojando desechos humanos a la calle, algo que las cámaras del I-Team han documentado en numerosas ocasiones.

“Una docena de veces o más, los he visto abrir la puerta y tirar físicamente desechos humanos en la alcantarilla”, dijo Johansson mientras estaba parado junto a vehículos recreativos estacionados a unos metros de las casas en Valley Circle Boulevard en West Hills.

“Esto [los campamentos de vehículos recreativos] es el problema número uno sobre el que mi oficina recibe quejas”, dijo la concejal de la ciudad de Los Ángeles, Traci Park, que tiene numerosos campamentos en su Distrito 11 en el lado oeste.

“Hemos visto mucho crimen y violencia en torno a las casas rodantes”, dijo Park, quien presentó una moción en el concejo municipal para prohibir o “restringir las viviendas de vehículos de gran tamaño... [como las casas rodantes] en áreas residenciales... y otras usos sensibles” como cerca de escuelas.

“Deben estar en lugares donde no estén impactando directa y negativamente nuestras escuelas y nuestras comunidades”, dijo el concejal Park a NBC4.

Pero algunos de sus compañeros del concejo no están de acuerdo con ella acerca de una prohibición total, al igual que Bass.

“Antes de que hagamos eso [prohibir los vehículos recreativos], creo que hay otras soluciones”, dijo Bass al I-Team.

La alcaldesa Bass dice que si la ciudad prohibiera los vehículos recreativos en ciertas áreas y los habitantes desafiaran las prohibiciones, la ciudad solo tendría un camión capaz de remolcar vehículos recreativos.

"Puedes prohibir todo lo que quieras, entonces ¿qué vas a hacer? La ciudad no tiene la capacidad de remolcar", dijo Bass.

El miércoles, la ciudad de alguna manera reunió los recursos para desmantelar un campamento de docenas de vehículos recreativos en Forest Lawn Drive, que había sido objeto de numerosas historias en los medios.

El viernes, la oficina de la alcaldesa le dijo al I-Team: “De la misma manera que hay planes para abordar los campamentos en las calles a través de Inside Safe durante el próximo año, la oficina del alcalde planea abordar los campamentos de vehículos recreativos a través de Inside Safe tal como lo hicimos a principios de esta semana. en el campamento en Hollywood Hills en Forest Lawn Drive donde se trasladaron más de 50 vehículos recreativos”.

Bass le dijo al I-Team que su plan también es identificar terrenos de la ciudad y el condado para crear lotes de ‘estacionamiento seguro” donde los vehículos recreativos puedan estacionar lejos de los vecindarios residenciales.

“Nos aseguraremos de que el área tenga seguridad las 24 horas. Nos aseguraremos de que el área tenga eliminación de desechos, higiene y servicios adecuados”, dijo Bass.

Cuando se le pidió una lista de posibles ubicaciones para “estacionamientos seguros” para vehículos recreativos, la secretaria de prensa de la alcaldesa, Clara Karger, dijo al I-Team que aún no hay una lista de áreas que hayan sido identificadas.

Pero los residentes del oeste del Valle de San Fernando, como Adam Johansson, dicen que la alcaldesa y el ayuntamiento tienen que desmantelar los campamentos y prohibirles estacionar cerca de casas y escuelas, donde crean riesgos de incendio, salud y seguridad.

"Le digo a la alcaldesa Bass: ‘no está haciendo lo que prometió’”, dijo Adam Johansson, residente de West Valley.

“Hay que hacer algo con las casas rodantes... ayudarnos”, añadió Johansson.

