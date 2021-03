Los Ángeles inaugura centro de vacunación contra COVID-19 en USC

Lo que debes saber Se espera que el centro del campus de University Park pueda administrar miles de vacunas por día una vez que esté en pleno funcionamiento, dijo el alcalde Eric Garcetti.

El sitio está ubicado en el estacionamiento de siete niveles de la Calle Flower, en el campus de University Park, ubicado cerca de la estación de metro Expo Park.

El alcalde anunció que la compañía de viaje compartido Uber ayudará a las personas en el sur de Los Ángeles a vacunarse en USC.

La ciudad de Los Ángeles inauguró este martes un centro de vacunación en la Universidad del Sur de California (USC), en donde se espera la administración de miles de vacunas por día una vez que esté en pleno funcionamiento.

Las personas que buscan una vacuna pueden conducir, caminar o solicitar servicios de acceso adicionales.

“Este número estará inicialmente limitado debido a restricciones de suministro, pero estará listo para entrar en acción y crecer a medida que se entreguen esas dosis en las próximas semanas'', dijo el alcalde Eric Garcetti cuando anunció el sitio la semana pasada. Agradeció a la presidenta de la USC, Carol Folt, por su trabajo para abrir el campus al público para las vacunas.

Además del nuevo sitio, Garcetti también dijo que la ciudad se está asociando con la compañía de viajes compartidos Uber para ayudar a las personas en el sur de Los Ángeles a vacunarse en la USC.

Uber ofrece 15,000 viajes gratuitos para recoger a los residentes del sur de Los Ángeles y llevarlos al sitio, y 20,000 viajes estarán disponibles a mitad de precio, “por lo que en un momento en el que demasiadas personas en nuestra ciudad podrían calificar para la vacuna, pero no tienes coche ni transporte, nos aseguraremos de que llegues a tu lugar de vacunación”, dijo Garcetti.

El programa está financiado por Uber, que contribuyó con $500,000 en viajes, y la organización sin fines de lucro Fondo del Alcalde Los Ángeles, a la que Garcetti instó a las personas a hacer donaciones en mayorsfundla.org.

“En este momento, el fondo del alcalde se está enfocando cada vez más en esos equipos móviles, más en el transporte y brindando más apoyo para llegar a las poblaciones vulnerables, incluidos nuestros adultos mayores y las personas con discapacidades”, dijo Garcetti.

Incremento de sitios de vacunaciones

Los sitios de vacunación de la ciudad están aumentando las citas de primera dosis esta semana, administrando un total de 88,000 inyecciones en siete ubicaciones permanentes y ocho clínicas móviles.

La semana pasada, Garcetti dijo que Los Ángeles superó el medio millón de dosis administradas en sitios administrados por la ciudad, y el suministro esperado de esta semana permitirá que estos sitios ofrezcan casi 68,000 citas de primera dosis, junto con 20,000 citas de segunda dosis.

Los envíos incluyen 54,000 dosis de la vacuna Moderna y 25,000 de Johnson & Johnson, distribuidas en ubicaciones en San Fernando Park, Hansen Dam, Crenshaw Christian Center, Lincoln Park, Pierce College, USC University Park y Dodger Stadium.

Los sitios de la ciudad permanecerán abiertos de martes a sábado de 8 a.m. a 4 p.m., con la excepción del Dodger Stadium, que operará los martes, de 8 a.m. a 8 p.m., y el resto de la semana, de 8 a.m. a 6 p.m.

Todos los sitios ofrecerán citas de segunda dosis esta semana para los angelinos que recibieron su primera dosis en un sitio de la ciudad entre el 8 y el 15 de febrero. Los Ángeles ahora ha comenzado a reservar automáticamente citas de segunda dosis con semanas de anticipación para cualquiera que haya recibido su primera dosis. dosis en un sitio de la ciudad.

Los pacientes deben tener en cuenta que la fecha estampada en las tarjetas de vacunación de los CDC recibidas después de su primera dosis no es una confirmación de la cita.

En cambio, todos deben cumplir con los detalles de la cita proporcionados por Carbon Health por correo electrónico y / o mensaje de texto. Las citas de primera dosis están disponibles en línea, haciendo clic aquí.