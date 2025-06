Trabajadores de Albertsons, Pavilions, Ralphs y Vons autorizan huelga

Los trabajadores de los supermercados Albertsons, Pavilions, Ralphs y Vons comenzarán este jueves los preparativos para una posible huelga.

Miembros del Local 770 del sindicato United Food and Commercial Workers participarán en sesiones de confección de carteles y realizarán manifestaciones con pancartas en la sede del sindicato en Koreatown, según el sindicato.

Noticias California 24/7 en Telemundo 52. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

El sindicato, que representa a aproximadamente 45,000 trabajadores de las cuatro tiendas del sur de California, anunció el miércoles que sus miembros votaron abrumadoramente a favor de autorizar la huelga.

“Nuestro mensaje es claro: Estamos hartos de las tácticas antisindicales de estas corporaciones, diseñadas para intimidarnos e impedirnos obtener el contrato justo que nos hemos ganado y merecemos”, según un comunicado del Comité de Negociación de los Locales 324 y 770 del United Food and Commercial Workers.

“Durante cuatro meses, hemos negociado con Kroger y Albertsons, ofreciendo soluciones a la crisis de escasez de personal que perjudica las operaciones de las tiendas, las condiciones laborales y la atención al cliente. Las empresas han desestimado nuestras propuestas y han alegado que nuestras preocupaciones eran ‘anecdóticas’, minimizando los verdaderos desafíos que nosotros y nuestros clientes enfrentamos a diario.

“Al mismo tiempo, las empresas han infringido las leyes laborales al ejercer vigilancia ilegal, interrogar a los afiliados en acciones, amenazar y tomar represalias por la actividad sindical. Esto es inaceptable», continúa el comunicado.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

“...Esta votación para autorizar la huelga significa que esperamos que las empresas regresen a la mesa de negociaciones, negocien un acuerdo que beneficie a todos y desistan de sus tácticas ilegales, antes de que nos retiremos y nos pongamos en huelga.

No se publicó el recuento de votos. La votación se realizó durante las dos primeras semanas de junio, según el sindicato. No hubo respuesta inmediata a los correos electrónicos enviados el miércoles por la noche a Albertsons, empresa matriz de Pavilions y Vons, y a The Kroger Co., empresa matriz de Ralphs, en busca de comentarios.

Según el sindicato, las negociaciones se reanudarán el 25 de junio. Los contratos de los trabajadores vencieron el 2 de marzo.

El sindicato afirmó que busca “salarios dignos, prestaciones sanitarias asequibles, una pensión estable, más personal y mejores condiciones laborales para una mejor experiencia del cliente”.

Una votación para autorizar una huelga no implica necesariamente que se vaya a llevar a cabo.

Los miembros del sindicato aprobaron un contrato de tres años en 2022 tras una amenaza de huelga, que incluyó aumentos salariales de $4,25 por hora para la mayoría de los trabajadores, mientras que algunos sectores recibieron aumentos salariales mayores.