Un hombre y tres perros mueren arrollados en caótico accidente en Los Ángeles

Un conductor se dio a la fuga tras arrollar mortalmente a un hombre y sus tres perros el jueves por la mañana en el centro de Los Ángeles.

Según las autoridades, el conductor chocó contra varios autos cerca del lugar del accidente antes de huir del área.

El incidente ocurrió cerca de 5th Street y Hill Street, donde la víctima y sus perros cruzaban la intersección, poco después de las 12:30 a.m.

El conductor atropelló al peatón y los tres perros, dejando al hombre atrapado debajo de una camioneta.

El hombre y todos los perros murieron en el lugar. Su identidad aún no se conoce.

Los vecinos de la zona dicen que esa sección del centro de Los Ángeles es un lugar peligroso cuando se trata de accidentes de tráfico. Muchos de ellos se preguntaron si la víctima no identificada era uno de sus vecinos ya que la posesión de perros aparentemente es común en esa sección de la ciudad.

Según el Departamento de Policía de Los Ángeles, el sospechoso, que se cree que tiene unos 20 años, ya había chocado contra un automóvil cerca de 7th Street y Hill Street. El conductor huía de la escena de ese accidente, conduciendo en dirección a 5th y Hill, cuando golpeó a la víctima.

Ese mismo conductor procedió a chocar contra más autos a lo largo de Hill Street, luego trató de alejarse del área a pie.

La policía pudo rastrear al sospechoso y arrestarlo bajo sospecha de conducir intoxicado.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.