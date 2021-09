Los Ángeles, California - Gerson Tavares conducía el pasado domingo por el Bulevar Burbank, en el área de Van Nuys, cuando vio algo que lo sorprendió.

Se trataba de un pequeño, de unos dos años, que caminaba descalzo y en pañales en sentido contrario a una vía en donde los vehículos circulan a velocidades que pueden superar las 40 millas.

Tavares dejó su auto y salió corriendo detrás del niño para evitar que fuera atropellado por otros vehículos.

"[A] esa hora, yo no pensé”, cuenta Tavares. “Tengo cuatro hijos y pensé en mis hijos. Podrían ser ellos”.

El menor era tan pequeño que ni siquiera sabía decir su nombre y solo jugaba con una tableta electrónica. Tras ponerlo a resguardo, el buen samaritano aguardó a la llegada de la policía y de algún adulto que pudiese estar buscándolo.

"Nos quedamos acá más de una hora y no llegaron los padres, ni la madre”, dijo Tavares, quien añadió que no quiere ni imaginar lo que podría haber pasado si él no lo ve a tiempo y lo rescata. Aún así, no siente que su acción haya sido heroica.

"Yo no soy héroe”, dice Tavares. “El héroe es Dios, es grande. Yo estaba acá en el momento exacto para poder ayudar un poco”.

El pequeño, que no ha sido identificado, permanece bajo la custodia del Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles (DCFS). Hasta los momentos se desconoce qué pasó con los padres.