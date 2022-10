Policía arresta a hombre por intento de asesinato en ataque con espada

Oficiales de policía del LAPD en el área de Wilshire arrestaron a un hombre por intento de asesinato en un ataque con espada a una mujer el martes por la noche.

Los patrulleros de Wilshire respondieron a la cuadra 1200 de la Avenida Victoria, alrededor de las 11:20 p.m., al informe de un asalto con un arma mortal que estaba ocurriendo en ese momento.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Cuando llegaron encontraron a un hombre que luego identificaron como Eric Herrera caminando en medio de la calle con una espada.

Una mujer confió en su intuición cuando extraños se acercaron a su puerta y trataron de convencerla de que eran un viaje de Uber que alguien había ordenado; armada con una espada, la dueña los ahuyentó de la casa.

Los oficiales intentaron calmar la situación dando órdenes verbales a Herrera para que bajara su arma.

Se negó a cooperar con las órdenes de los oficiales y comenzó a acercarse a ellos con su espada, según las autoridades.

Luego, los oficiales usaron una fuerza menos letal y se desplegó una pistola Taser.

Herrera fue luego detenido, con una fianza de $100,000.

Durante el incidente, los agentes se pusieron en contacto con una mujer que sufría múltiples laceraciones en el brazo a causa de la espada del hombre.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles respondió y transportó a la víctima a un hospital local. La víctima se encuentra en condición estable.

La acusada le comentó a los investigadores que ella creía que su novio tenía varias entidades viviendo en su cuerpo y que lo estaba liberando al enterrarle el arma.

Las autoridades no dieron a conocer la identidad de la mujer de inmediato.

Cualquier persona que tenga información sobre este crimen debe llamar al Detective de Crímenes de Asalto Mayor de Wilshire, O. Delgadillo, número de serie 35636, al (213) 922-8235.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.