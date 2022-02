Funeral del oficial de LAPD Fernando Arroyos será este miércoles

El funeral del oficial Fernando Arroyos del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), quien recibió un disparo mortal mientras estaba fuera de servicio el 10 de enero, será este miércoles en Forest Lawn-Hollywood Hills.

El servicio comenzará a las 9:30 a.m., en el Hall of Liberty Mosaic Deck, informó LAPD. No será abierto al público.

Arroyos, de 27 años, fue baleado el 10 de enero, a las 9:15 p.m., durante un robo en la cuadra 8700 de la Calle Beach, en el vecindario no incorporado Florence-Firestone. Las autoridades dijeron que Arroyos fue atacado mientras buscaba casa con su novia.

A Arroyos le sobreviven su madre, padre, novia, abuelo y padrastro.

El 27 de enero, un jurado federal emitió una acusación formal contra tres presuntos pandilleros y un asociado por el crimen. Los tres hombres y la novia de 18 años de uno de los acusados ​​fueron acusados ​​de violar un estatuto federal de extorsión.

Acusados ​​​​de delitos violentos en ayuda del crimen organizado para ascender y mantener la posición dentro de la pandilla latina con sede en el sur de Los Ángeles fueron:

Luis Alfredo De La Rosa "Lil J'' Ríos, de 29 años;

Ernesto "Gonzo'' Cisneros, de 22;

Jesse "Skinny Jack'' Contreras, de 34; y

La novia de Ríos, Haylee Marie Grisham, de 18.

Ríos y Contreras serán procesados ​​el jueves, Grisham el lunes y Cisneros el 10 de febrero en un tribunal federal de Los Ángeles.

Residentes del sur de Los Ángeles se reunieron para recordar al agente Fermando Arroyos, quien fue asesinado mientras se encontraba fuera de servicio.

Según una denuncia presentada el 13 de enero por el agente especial del FBI Seamus Kane, Ríos admitió su participación en el asesinato en un interrogatorio con los detectives del alguacil del condado de Los Ángeles y dijo que él y los otros acusados estaban buscando "ganar dinero", que luego explicó que significaba robarle a una persona bienes o dinero.

Arroyos sufrió una sola herida de bala, salió corriendo del área y se desplomó en un callejón. Los agentes que respondieron encontraron transeúntes realizando RCP en Arroyos. Los agentes lo subieron a una patrulla y lo llevaron a un hospital, donde lo declararon muerto.