Los Ángeles establece un nuevo récord diario de muertes por COVID-19

El condado de Los Ángeles estableció otro récord sombrío el miércoles, confirmando otras 145 muertes debido a COVID-19, el número más alto reportado en un solo día desde que comenzó la pandemia, al tiempo que advierte que las cifras de hospitalizaciones y muertes seguramente aumentarán empeora en las próximas dos semanas.

Con las vacaciones de Navidad a la mano, los funcionarios de salud instaron nuevamente a los residentes a quedarse en casa y evitar reunirse con personas ajenas a su hogar, algo que ocurrió desenfrenadamente durante el Día de Acción de Gracias y contribuyó al aumento actual de casos.

“Estoy muy preocupada hoy de que haya miles de residentes del condado de Los Ángeles cuyas acciones están creando tremendos riesgos y contribuyendo al aumento continuo de casos, hospitalizaciones y muertes”, dijo la directora de Salud Pública del condado, Barbara Ferrer.

El alcalde Eric Garcetti pide a los angelinos que se queden en casa esta Navidad para evitar el incremento de casos de coronavirus.

“Este virus enferma a las personas porque una persona con COVID-19, a través de su respiración, hablar, cantar, cantar, expulsa el virus en sus gotitas respiratorias y otras personas cercanas fueron infectadas por las gotitas.

Esto no tiene por qué suceder si nos mantenemos alejados de los que no son miembros del hogar tanto como sea posible”. Agregó: “Con miles de casos de personas recién infectadas todos los días, y el hecho de que muchas personas no tienen síntomas y simplemente no saben que son portadores del virus, es muy probable que cada vez que usted y otros miembros de su hogar salgan de su hogar, entren en contacto con alguien que está infectado”.

Las 145 muertes reportadas por el condado el miércoles levantaron el total del condado número de muertos a 9,153. El condado también informó otros 16,525 casos nuevos de COVID, lo que elevó ese número total a 663,954.

El modelo más actual del condado estima que uno de cada 95 residentes que no están hospitalizados o en cuarentena está infectado con el virus y es capaz de propagarlo. Esa es una ligera mejora con respecto a la semana pasada, cuando la estimación era de uno de cada 80 residentes.

La tasa de transmisión del virus, el número promedio de personas que cada paciente de COVID infecta con el virus, se estimó en 1.11 el miércoles, ligeramente por debajo de 1.2 la semana pasada. Pero la Dra. Christina Ghaly, directora del Departamento de Servicios de Salud del condado, dijo que esos números no deben confundirse con una señal de que el virus es menos frecuente o mortal, y señaló que cada vez que la tasa de transmisión es superior a 1.0, el número de casos en el condado seguirá creciendo.

“Estos casos en aumento ejercerán aún más presión sobre nuestros hospitales ya sobrecargados y las personas que trabajan en ellos”, dijo Ghaly. “... Las hospitalizaciones de nuevos pacientes han seguido aumentando a un ritmo que no habíamos visto antes en la pandemia”. Dijo que alrededor de 750 nuevos pacientes con COVID ingresan en los hospitales todos los días.

El condado reportó 6,155 personas hospitalizadas en todo el condado con COVID-19, aunque el estado incluyó la población hospitalaria del condado en 6,499, con más de 1,300 pacientes confirmados o sospechosos de COVID en cuidados intensivos.

Hasta el miércoles por la mañana, los 70 hospitales “receptores del 911” del condado tenían un total de 648 camas disponibles y solo 57 camas de UCI, 33 de ellas camas para adultos y 24 pediátricas.

El condado tiene una capacidad total de UCI con licencia de aproximadamente 2,500 camas. Según el DHS del condado, los hospitales aumentaron su capacidad para operar un promedio diario de 2,660 camas de UCI la semana pasada.

En promedio, esas camas fueron ocupadas diariamente por 996 casos confirmados o sospechosos de COVID-19, o alrededor del 37% de las 2660 camas con personal. La semana pasada, los hospitales tenían un promedio diario de 55 camas de UCI abiertas y con personal.

Esos 70 hospitales operaron un promedio diario de alrededor de 10,000 camas fuera de la UCI la semana pasada, con el 36% de ellas en un día determinado ocupadas por pacientes confirmados o sospechosos de COVID-19, y solo alrededor de 300 camas con personal y disponibles cada día.

El número promedio de pacientes COVID hospitalizados en el condado ha aumentado en un 547% desde el 9 de noviembre. El promedio de muertes diarias aumentó un 467%, de aproximadamente 12 por día a principios de noviembre a 69 por día la semana pasada. El promedio diario de casos nuevos se ha disparado en un 907%.

Las salas de emergencia están tan abarrotadas que Ghaly dijo que algunas ambulancias han tenido que esperar horas para descargar a los pacientes debido a la falta de espacio.

Dijo que el martes, el 96% de los 70 hospitales equipados para emergencias del condado desviaron el tráfico de ambulancias a otras instalaciones médicas en algún momento durante el día, frente al promedio normal del 33% para esta época del año.

Los funcionarios de salud advirtieron que, dado que el número de casos, hospitalizaciones y muertes en general refleja el comportamiento de las personas desde hace dos semanas, se espera que todas esas cifras aumenten al final del año.

Una iniciativa de la supervisora Janice Hahns distribuirá certificados para que familias de bajos recursos puedan obtener alimentos en restaurantes.

Ghaly dijo que es probable que el número diario de pacientes con COVID en los hospitales supere los 7,500 para la próxima semana.

Ghaly buscó disipar las afirmaciones de muchos de que los protocolos de salud son una violación de las libertades personales, insistiendo en que las acciones de los individuos durante una pandemia afectan inevitablemente a toda la población.

“Esta es una narrativa muy falsa y solo conduce a más destrucción y sufrimiento”, dijo. “Todos somos interdependientes. Lo que una persona hace y cómo vive su vida afecta no solo a los que se encuentran en su vecindad inmediata, sino a los contactos de esas personas y así sucesivamente...Tus elecciones tienen consecuencias. Tienen consecuencias no solo para ellos mismos, tienen consecuencias para cada persona con la que interactúan y muchas otras que nunca conocerán”.

Las vacunas COVID-19 continúan administrándose en todo el condado, y Ferrer dice que el condado ha recibido o recibirá pronto recibirá un total de 131.625 dosis de la vacuna Pfizer. Un total de 116,600 dosis de la vacuna Moderna llegaron en dos envíos el martes y miércoles.

La vacuna Pfizer continúa dirigida principalmente a los trabajadores de atención médica de primera línea, y hasta ahora 38,850 de ellos han recibido vacunas. Las vacunas Moderna se aplicarán principalmente a las instalaciones de enfermería especializada para administrarlas a los residentes y al personal, así como a los paramédicos del departamento de bomberos y los técnicos médicos de emergencia. Ferrer advirtió al público que esté atento a los estafadores que afirmen tener acceso a la vacuna o la capacidad de mover a los residentes hacia arriba en la lista de prioridades para ser vacunados.

“Ya estamos escuchando informes de particulares que dicen que pueden proporcionar una vacuna a cualquiera que quiera o necesite una”, dijo Ferrer. “En el condado de Los Ángeles, la distribución de vacunas está estrictamente controlada en este momento, y las vacunas solo se ofrecen a los trabajadores de atención médica de primera línea y a las personas que viven en centros de atención a largo plazo”.

Instó a los residentes a evitar a las personas que intentan véndales una vacuna o un lugar más alto en una lista de espera de vacunas. “No hay lista de espera para vacunas”, dijo. “Todas estas son estafas, y si una de estas ofertas se le presenta, rechácela”.