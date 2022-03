Los Ángeles demanda a 3 empresas por supuesta contaminación en vías fluviales

La ciudad de Los Ángeles demandó a Monsanto y otras dos compañías por los costos pasados ​​y futuros de lidiar con la contaminación de las vías fluviales por sustancias químicas prohibidas desde hace mucho tiempo llamadas bifenilos policlorados o PCB, anunció el abogado de la ciudad el lunes.

Los PCB de larga duración se usaron en numerosos productos y aplicaciones durante décadas y están relacionados con una amplia gama de impactos negativos para la salud, incluido el cáncer, dijo el abogado de la ciudad Mike Feuer en una conferencia de prensa fuera del Ayuntamiento.

La demanda se presentó el 4 de marzo en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles y nombra a Monsanto Co., y a otras dos, Solutia Inc. y Pharmacia LLC, que resultaron de una serie de adquisiciones y consolidaciones corporativas que escindieron los negocios originales de Monsanto, según la oficina de Feuer.

Las autoridades dicen que eliminar el fuerte mal olor que sale del Canal Domínguez en Carson podría costara hasta $150 millones.

La demanda busca una compensación por los costos pasados ​​incurridos por la ciudad en la limpieza de la contaminación por PCB y un fondo de reducción para costos futuros. Feuer no especificó una cantidad en dólares.

“La ciudad ha gastado millones y millones de dólares hasta ahora y seguirá gastando millones y millones de dólares para remediar este problema”, dijo.

Los PCB se utilizaron durante décadas en equipos industriales y eléctricos, fluidos hidráulicos, protección contra incendios, productos de papel, tinta y pintura. Fueron prohibidos en los Estados Unidos en 1979 bajo la Ley de Control de Sustancias Tóxicas, pero siguen siendo objeto de extensos litigios.

Monsanto fabricó el 99% de los PCB usados ​​o vendidos en Estados Unidos entre 1929 y 1977, según la demanda del fiscal de la ciudad.

Feuer dijo que a pesar de la prohibición, los sistemas de aguas pluviales y aguas residuales continúan drenando PCB en el puerto de Los Ángeles, la bahía de Santa Mónica, lagos y otras vías fluviales, así como en los suelos asociados con esas áreas.

“Tuvimos que dragar el suelo de algunos lugares, por ejemplo”, dijo.

Comer pescado o nadar puede causar exposición a los PCB, dijo Feuer, pero no cuantificó cuánto aumentaría la exposición a los riesgos para la salud.

“Es hora de que Monsanto limpie y pague”, dijo.

La liberación de aproximadamente 2 millones a 4 millones de galones de aguas residuales sin tratar en el Canal Domínguez ha obligado el cierre de algunas playas en las áreas de Los Ángeles y Long Beach.

Monsanto es ahora una subsidiaria de Bayer AG. Pharmacia es una subsidiaria de Pfizer Inc., y Solutia es una subsidiaria de Eastman Chemical Co. Associated Press envió correos electrónicos solicitando comentarios de todas las empresas matrices sobre los reclamos de la demanda.

Bayer dijo en un comunicado que estaba revisando la demanda y cree que no tiene mérito.

“Monsanto cesó voluntariamente su fabricación legal de PCB hace más de 40 años, y nunca fabricó, usó ni desechó PCB en las aguas de Los Ángeles y, por lo tanto, no debe ser considerado responsable de la contaminación alegada por la ciudad”, dice el comunicado.

“Donde se ha determinado que esas limpiezas son necesarias, las autoridades federales y estatales emplean un sistema efectivo para identificar a los descargadores y asignar las responsabilidades de limpieza”, agregó Bayer. “Los litigios del tipo presentados por la ciudad corren el riesgo de socavar estos esfuerzos”.

Durante una reunión esta mañana, los residentes se mostraron muy frustrados en la alcaldía, y confrontaron a los políticos locales.

La portavoz de Pfizer, Pamela Eisele, dijo en un correo electrónico que la supuesta actividad en cuestión es anterior a la adquisición de Pharmacia por parte de Pfizer, y señaló que Pfizer no es un acusado identificado.

“De conformidad con el Acuerdo de Separación entre Monsanto y Pharmacia, Monsanto debe indemnizar a Pharmacia por cualquier responsabilidad principalmente relacionada con los Negocios de Agricultura o Químicos heredados de Monsanto”, escribió Eisele.

Eastman no respondió de inmediato.