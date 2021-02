El fiscal de la ciudad de Los Ángeles, Mike Feuer, anunció el miercoles una demanda contra Polymer80, con sede en Nevada, por supuestamente violar las leyes federales y de California al vender kits de “armas fantasma” en línea.

“Las armas fantasma imposibles de rastrear son el arma emergente elegida por los delincuentes, aquí en Los Ángeles y en todo el país. Estamos luchando para detener esta marea en un momento en que la violencia armada está devastando vecindarios en nuestra ciudad”, dijo Feuer.

“Nadie que pudiera comprar un arma serializada y pasar una verificación de antecedentes necesitaría nunca una pistola fantasma. Sin embargo, alegamos que Polymer80 ha facilitado que cualquiera, incluidos los delincuentes, compre y fabrique armas que representan una importante amenaza para la seguridad pública”.

De las 1,500 armas fantasma que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos ingresó a su base de datos nacional en 2019, más del 86% estaban hechas de componentes de Polymer80. La compañía envió alrededor de 9.400 artículos a clientes en California entre enero de 2019 y octubre de 2020, según Feuer.

También dijo que la ATF declaró anteriormente que de las 10,000 armas fantasmas recuperadas por las fuerzas del orden en los Estados Unidos en 2019, aproximadamente 2,700 fueron recuperadas en California.

El jefe de policía de Los Ángeles, Michel Moore, dijo que las armas fantasma prevalecen de manera única en Los Ángeles.

“De repente, estamos presenciando este aumento de la violencia armada y muchos se preguntan cuáles son las influencias o factores subyacentes. Estoy seguro de que, sin duda, una influencia significativa es que las armas estén en demasiadas manos”, dijo Moore. “Las armas fantasma son un fenómeno que no se ve en muchas otras ciudades, ni se acerca al grado que vemos aquí en Los Ángeles”.

Cada vez son más los delincuentes arrestados en San José en posesión de las llamadas armas fantasmas. Estas son armas que literalmente se construyen en casa y que no pueden ser rastreadas. Pero no solo eso, sino que tal parece que no hay una ley que las regule.

Feuer señaló que el delincuente convicto que presuntamente tendió una emboscada a dos agentes del alguacil en Compton en septiembre usó una pistola fantasma hecha con componentes vendidos por Polymer80.

Polymer80 no pudo ser contactado de inmediato para obtener una respuesta a la demanda y las acusaciones.

“El año pasado, LAPD recuperó en investigaciones criminales más de 700 armas fantasma que contenían componentes derivados de Polymer80. Trescientas de esas armas fueron recuperadas en el sur de Los Ángeles, donde enfaticé que estamos viendo un aumento en la violencia armada aquí en Los Ángeles”, dijo Feuer.

La ciudad está buscando una orden judicial para detener las armas fantasma con partes de Polymer80 que fluyen hacia Los Ángeles, según Feuer. Los funcionarios también buscan sanciones y un fondo de reducción para ayudar a Los Ángeles a lidiar con el impacto de la violencia armada, que la ciudad alega está relacionada en parte con Polymer80.

En la demanda, la ciudad alega que Polymer80:

ofrece publicidad engañosa sugiriendo a los clientes que la compra y posesión de los kits es lícita;

viola la ley federal al vender armas de fuego en forma de kits de armas fantasma sin números de serie, verificación de antecedentes y cerraduras de seguridad para niños; y

viola la ley de California al ayudar e incitar a los fabricantes de armas de fuego que no cumplen con las especificaciones de seguridad requeridas por la Ley de Armas Inseguras de California y los requisitos de certificación y número de serie de California.

El temor a la pandemia desató el alza en la venta de armas de fuego en EEUU.

La demanda se realiza en colaboración con Everytown Law, el brazo de litigio de Everytown for Gun Safety Support Fund, y Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP.

“En Los Ángeles y muchas otras ciudades, la policía está recuperando un número creciente de armas fantasma, la mayoría de ellas fabricadas con kits y piezas vendidas por Polymer80 '', dijo Eric Tirschwell, director gerente de Everytown Law. “El aumento de estas armas imposibles de rastrear es un problema que los reguladores federales pueden resolver, pero como aún no lo han hecho, las ciudades deben lidiar con las consecuencias.

Esta demanda es un paso importante para responsabilizar a Polymer80 y enviar un mensaje a otros proveedores, y presenta una imagen inquietante de lo que están tratando las ciudades. También subraya que la ATF debe hacer más para cerrar la industria de las armas fantasma ''.

El Ayuntamiento de Los Ángeles autorizó a Feuer el martes a negociar y ejecutar contratos con Everytown Law y Quinn Emmanuel Urquhart y Sullivan para recibir sus servicios pro bono para desarrollar e implementar estrategias legales para combatir las armas en Los Ángeles.

Durante el anuncio del miércoles de la demanda, el concejal Paul Krekorian, quien presentó esa moción, dijo que durante décadas, Los Ángeles “ha liderado a la nación en la promulgación de enfoques de sentido común para reducir la violencia armada.

Es un ultraje que empresas sin escrúpulos fuera del estado se enriquezcan vendiendo kits que pueden ensamblarse fácilmente en armas mortales a través de Internet para eludir nuestras leyes”.