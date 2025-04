Los Ángeles experimenta un declive en las producciones cinematográficas en locaciones

Los líderes de la industria cinematográfica afirman que el futuro de Los Ángeles se ve sombrío si la ciudad mantiene su tendencia a la baja en las producciones.

La industria cinematográfica ha experimentado un impacto negativo en su producción en California, y algunos afirman que el Estado Dorado no hace lo suficiente para incentivar a las empresas a filmar en Los Ángeles.

Según Philip Sokoloski, vicepresidente de comunicaciones de la organización sin fines de lucro FilmLA, Hollywood ha experimentado una disminución del 22.4% en las filmaciones en locaciones durante el primer trimestre del año.

El programa fue creado para ofrecer una oportunidad a los estudiantes de especializarse con las destrezas necesarias en el mercado del cine y la televisión.

“California no cuenta con un incentivo fiscal competitivo para el regreso de nuevos proyectos”, afirmó.

El gobernador Gavin Newsom y los legisladores estatales piden mejoras al programa estatal de créditos fiscales para frenar la producción y aumentar el empleo local. Si bien se están realizando esfuerzos para mantener a Los Ángeles como la “capital mundial del entretenimiento”, el impacto ha sido preocupante para quienes trabajan en el sector.

“Acabo de estar en el estudio de Warner Brothers y parece un pueblo fantasma”, dijo Peter Rotter, fundador de Encompass Music Partners. “Adondequiera que voy, parece un pueblo fantasma”.

Con los esfuerzos de los líderes estatales, Sokoloski y Rotter instan al público a contactar a sus senadores para pedirles que apoyen proyectos de ley que beneficien a Hollywood.

“Hay tanta gente que depende de este negocio aquí en el área metropolitana de Los Ángeles y en el estado de California en general, que la gente olvida que este es el tercer mayor contribuyente económico en la región metropolitana de Los Ángeles, solo por detrás del comercio internacional y el turismo”, dijo Sokoloski.

Uno de ellos es Hector Ramos, propietario del restaurante de comida mexicana El Carpintero, quien alega que las ventas han caído drásticamente y ha comenzado a registrar fuertes pérdidas.

La primera clase que se graduará de la Escuela Magnet de Cine y Televisión Roybal será en 2025.

“Porque ahorita los que venían regularmente de oficina, ya no han venido. Ya no los tenemos ya no ya no”.

Señala que esta crisis también la enfrentan cientos de pequeños y medianos negocios del área de Los Ángeles, Hollywood y Burbank. Destaca que la misma se debe a que la mayoría de sus principales clientes son trabajadores de las grandes compañías cinematográficas, cuyas producciones han caído en forma notable debido a la inflación y la crisis económica.

“Han estado descansando gente o no han tenido trabajo, pero eran clientes que casi venían cuatro veces a la semana y ahora sí bajó, bajó”, dijo el comerciante.