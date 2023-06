Grupo de adolescentes choca auto robado contra floristería en el sur de Los Ángeles

Un grupo de adolescentes estrelló un vehículo robado contra una floristería después de una persecución en el sur de Los Ángeles el miércoles por la mañana.

La breve persecución comenzó justo antes de las 12:30 a.m., y terminó cuando el conductor perdió el control y se estrelló contra el negocio en la esquina de la Avenida Gage y la Calle Figueroa.

Dentro del vehículo había cuatro adolescentes de entre 12 y 15 años. Cuando la policía revisó las placas, habían sido reportadas como las de un auto robado.

La policía está investigando si los adolescentes estaban bajo la influencia de alguna sustancia en el momento del incidente. El conductor fue trasladado al hospital tras quejarse de dolor.

Según la policía, los otros tres fueron arrestados y se les formuló una citación. Serán devueltos a sus padres.

Hasta el momento se desconoce de dónde fue sustraído el vehículo.

