Cliente intrépido se pelea con ladrones armados en un restaurante en Mid-Wilshire

Un cliente leal y dos empleados no se quedaron sin pelear cuando dos ladrones robaron una caja de efectivo de un restaurante abierto las 24 horas en el área de Mid-Wilshire de Los Ángeles.

El video de la cámara de seguridad capturó la caótica serie de eventos en el restaurante de comida mexicana Lucy's Drive In en la Avenida La Brea, alrededor de la medianoche del martes.

Una cámara afuera del negocio mostró a un cliente frecuente, que pidió ser identificado solo como Fernando, entrando al restaurante justo antes que dos hombres.

Una cámara dentro del restaurante mostró a Fernando sentado en una mesa. Justo cuando se arremangó la camisa para meterse en su comida, uno de los hombres saltó a través de una estrecha ventana del mostrador y agarró la caja del restaurante.

Fernando no dudó cuando el hombre saltó por la ventana y sobre el mostrador.

“Es mi naturaleza, siempre hago eso”, dijo. “Mi padre era oficial de policía, así que tengo buenos antecedentes”.

Fernando agarró al hombre por la sudadera con capucha. Dos empleados también intervinieron, pero uno de los ladrones golpeó a Fernando en el estómago y la cara, tirándolo al suelo.

No fue hasta más tarde que Fernando supo que al menos uno de los hombres tenía un arma. Un empleado persiguió a los ladrones fuera de la tienda, pero pronto regresó al darse cuenta de que estaban armados.

“Regresó y dijo: ‘Tienen un arma, tienen un arma’”, dijo Fernando.

Los ladrones escaparon con la caja del dinero.

“Estamos agradecidos por tener clientes así que están dispuestos a luchar por nosotros”, dijo un empleado a la estación hermana NBCLA.

Fernando sufrió una lesión en el codo y el labio hinchado.

Lucy's ha estado abierto las 24 horas del día en el área de Mid-Wilshire desde 1969. Los empleados dijeron que este fue el primer robo que recuerdan en el restaurante.

No se reportaron arrestos la madrugada del miércoles.

