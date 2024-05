El icónico restaurante de Los Ángeles, “The Original Pantry”, cumple 100 años

The Original Pantry, el icónico restaurante del centro de Los Ángeles, celebra su centenario el miércoles.

El restaurante celebra un siglo de servicio con un mariachi en vivo, souvenirs gratis y una pila de panqueques gratis para los clientes que compren una comida de 6 a.m. a 3 p. m.

El monumento histórico-cultural de Los Ángeles sirve un desayuno americano tradicional y ganó notoriedad por no cerrar nunca desde su apertura en 1924.

El exalcalde de Los Ángeles, Richard Riordan, fue propietario de The Original Pantry durante décadas antes de su muerte en 2023.

El Original Pantry Café se inauguró en 1924 y se trasladó a su ubicación actual en 1950, en la esquina de la calle Figueroa y el bulevar James M Wood.

Según el restaurante, personas como Marilyn Monroe y el Dr. Martin Luther King Jr. son algunas de las figuras icónicas que cenaron en el histórico establecimiento del centro de Los Ángeles.

