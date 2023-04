¿Qué es el Día de la Mezclilla y cómo comenzó el movimiento internacional anual?

Sobrevivientes de violencia sexual y líderes comunitarios se reunirán el miércoles en el Ayuntamiento para celebrar el Día de la Mezclilla en Los Ángeles, un evento anual inspirado en un fallo de la corte de apelaciones en Italia hace más de dos décadas.

Las campañas del Día de la Mezclilla se llevan a cabo cada mes de abril para crear conciencia sobre la violencia sexual y apoyar a las víctimas de agresión sexual. Se alienta a las personas a usar jeans u otras prendas de vestir de mezclilla.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Los eventos en Los Ángeles comenzarán con una conferencia de prensa, a las 9 a. m., en las escalinatas del lado sur del ayuntamiento. La reunión incluirá comentarios de Patti Giggans, fundadora de Denim Day y directora ejecutiva de Peace Over Violence. El centro de prevención de la violencia sexual y doméstica tiene su sede en Los Ángeles.

Se estima que uno de cada 10 menores será víctima de abuso sexual antes de cumplir los 18 años de edad.

Se espera la asistencia de los concejales de la ciudad de Los Ángeles Mónica Rodríguez, Katy Yaroslavsky, Nithya Raman, Eunisses Hernández, Heather Hutt, la vicegobernadora Eleni Kounalakis, el fiscal de distrito de Los Ángeles George Gascón, el exalcalde Antonio Villaraigosa y el consulado general de México Juan Carlos Rodríguez Muñoz.

¿Qué es el Día de la Mezclilla y cómo se inició?

El Día de la Mezclilla se deriva de un veredicto de la Corte Suprema de Italia de la década de 1990 que provocó la indignación internacional.

En 1992, una niña de 18 años fue violada por un instructor de manejo en su primera lección en un tramo aislado de la carretera, según un informe de Los Angeles Times del 12 de febrero de 1999.

Los jueces anularon la condena de un violador, argumentando que debido a que la víctima usaba jeans ajustados, debió haber ayudado a su atacante a quitárselos, lo que implica su consentimiento.

“Es de conocimiento común... que los jeans no pueden quitarse ni siquiera parcialmente sin la ayuda efectiva de la persona que los usa... y es imposible si la víctima está luchando con todas sus fuerzas”, dictaminaron los jueces, según el informe del Times.

Por medio de un cortometraje un grupo de jóvenes del área de Los Ángeles quiere crear conciencia sobre las agresiones sexuales y sus consecuencias.

Las protestas que siguieron a ese veredicto se convirtieron en un movimiento internacional de concientización y apoyo para las sobrevivientes de violación y violencia sexual. Los miembros del Parlamento de Italia usaron jeans en protesta.

El primer Día de la Mezclilla en Los Ángeles fue en abril de 1999. Ha continuado anualmente desde entonces.

Recursos en el condado de Los Ángeles

En el área de Los Ángeles, Peace Over Violence proporciona líneas directas de ayuda para sobrevivientes de violencia sexual.

Las líneas telefónicas ofrecen apoyo a las víctimas, información, derivación y servicios de defensa las 24 horas del día.

Centro de Los Ángeles : 213-626-3393

: 213-626-3393 Sur de Los Ángeles : 310-392-8381

: 310-392-8381 Oeste del Valle de San Gabriel: 626-793-3385

Más recursos

Red Nacional contra la Violación, Abuso e Incesto (RAINN): 800-656-HOPE (4673)

Línea Directa Nacional contra la Violencia Doméstica: 800-799-SAFE (7233)

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.