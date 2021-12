Reabren Hotel Cecil como edificio con vivienda asequibles

Lo que debes saber Proporcionará residencias asequibles a 600 personas de bajos recursos, que ganen 30% o menos del ingreso del área.

El Skid Row Housing Trust inaugurará el martes la transformación del histórico Cecil Hotel, que ha atraído la fascinación del público por su sórdido pasado, en viviendas asequibles para personas sin hogar o con dificultades para encontrar vivienda.

El Hotel Cecil, ubicado en el 640 S. Main St., proporcionará residencias asequibles a 600 personas de bajos ingresos a través de unidades de habitación individual y estudios entre los tamaños de 160 y 176 pies cuadrados.

La instalación, que fue adquirida por Simon Baron Development y es operada por Skid Row Housing Trust, incluye entrada segura, una cocina comunitaria, lavandería, una sala recreativa y servicios de administración de casos en el lugar proporcionados por SRHT Health and Social Services.

“El Hotel Cecil es un ejemplo perfecto de las soluciones audaces y creativas necesarias para hacer mella en la crisis de las personas sin hogar. Estamos orgullosos de asociarnos con Simon Baron Development para dar la bienvenida a casa a 600 vecinos que actualmente están desamparados, sin vivienda o con viviendas inseguras”, dijo Sierra Atilano, director de inversiones y bienes raíces de Skid Row Housing Trust, en un comunicado.

Las personas son elegibles para las unidades de Cecil Hotel si ganan entre el 30% y el 60% del ingreso medio del área, pero la mayoría de las unidades están designadas para personas que ganan 30% o menos.

“A diferencia de otros desarrollos de viviendas de apoyo permanente y asequibles, este proyecto fue financiado y operará como autosuficiente con capital privado”, dijo Matt Baron, director ejecutivo de Simon Baron Development. “Estamos muy emocionados de llevar esta solución al creciente número de personas que sufren en las calles y necesitan un hogar”.

LUGAR HISTÓRICO CON UN PASADO SÓRDIDO

La fascinación pública por el Hotel Cecil y los misterios que lo rodean se reavivó más recientemente después de la muerte en 2013 de la estudiante canadiense de 21 años Elisa Lam, que se hospedaba en el hotel Stay on Main del edificio antes de ser reportada como desaparecida y finalmente encontrada en el tanque de agua del techo.

El hotel fue el tema de una serie documental de Netflix de 2021, titulada “Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel”, que exploró la muerte de Lam, así como otros períodos oscuros de la historia del hotel.

El Ayuntamiento de Los Ángeles designó el edificio construído en 1924 como Monumento Histórico-Cultural en 2017, calificándolo como un “ejemplo representativo de la industria hotelera estadounidense de principios del siglo XX” y “un ejemplo de arquitectura comercial de estilo Beaux Arts”.

“Ubicado en la Calle Main, dos cuadras al este de Broadway y una calle al este de la Calle Spring, el Hotel Cecil fue anunciado una vez como 'conveniente para las terminales de ferrocarriles y barcos de vapor' y representa una tendencia creciente a principios del siglo XX para desarrollar hoteles cerca de centros urbanos y comerciales en lugar de idílicos centros turísticos rurales'', indicó el informe de recomendación del Departamento de Planificación Urbana de Los Ángeles para la designación.

Richard Ramírez cometió múltiples crímenes entre 1984 y mediados de 1985 con un total de 14 víctimas.

También señala que la propiedad mantiene “un alto nivel de integridad de ubicación, diseño, materiales, entorno, mano de obra y sentimiento”, a pesar de las alteraciones realizadas a lo largo de los años en el interior y exterior de los edificios.

Skid Row Housing Trust llevará a cabo una ceremonia de corte de cinta, el martes a las 9:45 a.m., para celebrar la apertura del hotel como vivienda asequible.

Los posibles residentes del Hotel Cecil pueden comunicarse con Char Johnson al 213-542-7575 o char.johnson@skidrow.org para obtener información sobre el arrendamiento.