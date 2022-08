Alcaldía de Los Ángeles busca alojar indigentes en el Hotel Cecil

Una moción que busca que la ciudad de Los Ángeles celebre un contrato de arrendamiento maestro con el Hotel Cecil para proporcionar viviendas temporales para personas sin hogar avanzó el jueves en el Comité de Pobreza y Personas sin Hogar.

El hotel, un edificio histórico que ha atraído la fascinación del público por su sórdido pasado, fue convertido en un complejo de viviendas asequibles en diciembre pasado, pero seis meses después, solo 73 de las 600 unidades disponibles están ocupadas.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La moción, de los concejales Kevin de León y Bob Blumenfield, busca que varias agencias de la ciudad proporcionen un informe que describa un programa para proporcionar alojamiento en el hotel a través de su programa de vales.

"Dada la abrumadora necesidad de abordar la falta de vivienda sin techo en la ciudad, incluso en Skid Row, la ciudad debería evaluar y diseñar un programa potencial con el Cecil Hotel para crear viviendas temporales para personas sin hogar", dice la moción.

El contrato de arrendamiento maestro propuesto entre la ciudad y el hotel incluiría "diferentes escenarios para proporcionar servicios para personas sin hogar y para administrar y financiar las unidades". Esos escenarios podrían incluir proporcionar a los residentes cupones para subsidiar sus contratos de arrendamiento.

“Esto es una emergencia'', dijo Susie Shannon, directora de políticas de Housing is a Human Right, a City News Service (CNC). ``Y no podemos darnos el lujo de mantener unidades vacantes aquí. No podemos darnos el lujo de dejar que se deterioren. No podemos darnos el lujo de convertirlos en lujo”.

La instalación, que fue adquirida por Simon Baron Development y es administrada por Skid Row Housing Trust, incluye entrada segura, una cocina comunitaria, lavandería, una sala recreativa y servicios de administración de casos en el lugar proporcionados por SRHT Health and Social Services.

Las personas son elegibles para las unidades de Cecil Hotel si ganan entre el 30 % y el 60 % del ingreso medio del área, pero la mayoría de las unidades están designadas para personas que ganan el 30 % o menos.

“A diferencia de otros desarrollos de viviendas asequibles y de apoyo permanente, este proyecto fue financiado y operará como autosuficiente con capital privado”, dijo Matt Baron, director ejecutivo de Simon Baron Development. “Estamos muy emocionados de llevar esta solución al creciente número de personas que sufren en las calles y necesitan un hogar”.

La fascinación del público por el Cecil Hotel y los misterios que lo rodean se reavivó más recientemente después de la muerte en 2013 de la estudiante canadiense de 21 años Elisa Lam, que se alojaba en el hotel Stay on Main, que forma parte del edificio, antes de que la denunciaran como desaparecida y finalmente la encontraran en el tanque de agua del techo.

El hotel fue el tema de una serie documental de Netflix en 2021, titulada "Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel", que exploró la muerte de Lam, así como otros períodos oscuros de la historia del hotel.

El Concejo Municipal de Los Ángeles designó el edificio de 1924 como Monumento Histórico-Cultural en 2017, calificándolo de "ejemplo representativo de la industria hotelera estadounidense de principios del siglo XX" y "un ejemplo de arquitectura comercial de estilo Beaux Arts".

"Ubicado en Main Street, dos cuadras al este de Broadway y una calle al este de Spring Street, el Hotel Cecil alguna vez fue anunciado como ‘conveniente para las terminales de trenes y barcos de vapor’, y representa una tendencia creciente a principios del siglo XX para desarrollar hoteles cerca de centros urbanos y comerciales en lugar de centros turísticos rurales idílicos”, indicaba el informe de recomendación del Departamento de Planificación Urbana de Los Ángeles para la designación.

También señala que la propiedad mantiene “un alto nivel de integridad de ubicación, diseño, materiales, entorno, mano de obra y sensación”, a pesar de las modificaciones realizadas a lo largo de los años en el interior y el exterior de los edificios.