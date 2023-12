Los Ángeles busca resolver problema de campamentos en paradas de autobuses

Las autoridades de la ciudad y condado de Los Ángeles buscan solucionar un problema en el sistema de transporte público, donde personas desamparadas están acampando, obstruyendo el acceso a los pasajeros.

Los funcionarios de la ciudad de Los Ángeles aseguran que construirán casi 300 paradas de autobuses con techo a partir del próximo año.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Según las autoridades, la intención es brindarles un refugio a los pasajeros de las inclemencias del tiempo, sin embargo, muchas de las paradas que ya existen han sido tomadas por personas sin hogar y no las puede usar el público.

Algunas paradas de autobuses en los ángeles se han tornado en campamentos de personas sin hogar.

En Willowbrook, una parada de autobús en la intersección de la calle San Pedro y el bulevar El Segundo denuncian residentes lleva meses obstruida.

“Hay veces que no puedo pasar porque tienen cosas hasta junto a la calle y no es solamente allí”, dijo Rogelio Sandoval, quien dice, prefiere andar de bicicleta que en autobús.

Un nuevo centro de ayuda para personas sin hogar en el condado de Riverside también ofrecerá servicios sociales.

No muy lejos de allí, a una cuadra sobre el bulevar El Segundo, está otro campamento de indigentes en otra parada de autobús, y en el centro de Los Ángeles el panorama es muy similar como mostraron unas imágenes aéreas filmadas esta mañana.

María Sandoval dice que se siente más segura caminado que usar el transporte público en Los Ángeles, esto después de ser víctima de robo.

“Me pegaron una navaja en el cuello cuatro morenos y me asaltaron, no traía mucho dinero, pero me quitaron todo hasta lo del autobús”, dijo Sandoval.

En septiembre de este año, el Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó la construcción de alrededor de 300 paradas de autobuses denominadas como refugios para los pasajeros, ya que contarán con techos.

El objetivo es instalar 3,000 estructuras en los próximos cinco años, mientras que Metro asegura que desarrollará un plan para combatir la indigencia en el sistema de transporte público.

El portavoz de Metro, Dave Sotero, dijo a Telemundo 52 que las paradas de autobús son la responsabilidad de la ciudad de Los Ángeles y el condado, y que la agencia no podía hacer comentarios.

Telemumdo 52 se comunicó con la alcaldesa Karen Bass y la supervisora Holly Mitchell a cargo del área no incorporada de Willowbrook. Sin embargo, no han respondido a nuestra solicitud de comentario.