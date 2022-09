Los Ángeles busca reactivar recompensas por denunciar vertederos de basura ilegales en la ciudad

Buscando revivir el programa de recompensas por vertederos ilegales inactivo de la ciudad, el Concejo Municipal de Los Ángeles votó este viernes para establecer un sistema de recompensas escalonado por información sobre violaciones de vertidos ilegales.

El desecho ilegal de basura y artículos peligrosos en áreas públicas de la ciudad aumentaron un 450% entre 2016 y 2020, según un informe publicado el año pasado por el controlador Ron Galperin.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El consejo solicitó al abogado de la ciudad preparar una ordenanza que proporcionaría una recompensa de al menos $100 si la información sobre el vertedero ilegal conduce a una condena por un delito menor o un delito mayor.

La recompensa exacta, con un tope de $1,000, variaría según la cantidad de dinero que recaude la ciudad como resultado de la acción de cumplimiento.

El monto de la recompensa se reduciría a por lo menos $50, con un tope de $500, por una citación de infracción que conduzca a una condena, y $25 por una acción de ejecución que resulte en una condena no impugnada.

No se ofrecería ninguna recompensa si no hay pruebas suficientes para proceder con una acción de ejecución o la acción de ejecución no tiene éxito.

El Programa de Recompensas por Vertedero Ilegal, establecido en 2002, ofrecía una recompensa de hasta $1,000 por información que condujera a una condena. Pero el programa ha estado inactivo durante más de una década, según LA Sanitation.

Los funcionarios dijeron que es posible que el público no esté al tanto del programa, y ​​el proceso de solicitud está supeditado a una condena, lo que podría llevar varios años.

El consejo también votó para proporcionar $20,000 al programa para financiar el pago inicial de recompensas y divulgación pública. Los fondos del Tribunal Superior de Los Ángeles de los casos adjudicados se canalizarían para apoyar el programa.

Los fondos también se usarían para mejoras públicas y embellecimiento de la comunidad, con un 10% de los fondos asignados por el distrito del consejo.

En abril, el consejo aprobó un plan para que la Oficina de Saneamiento contratara 61 puestos, y algunos de los nuevos empleados se agregarán a los equipos que mantienen las aceras y las áreas públicas de la ciudad limpias, sanitarias, seguras y accesibles al retirar los desechos abandonados.

La cantidad de residuos sólidos recogidos por las cuadrillas de saneamiento aumentó de 9,200 toneladas en 2016 a 14,500 toneladas en los primeros ocho meses de 2020, según el informe de Galperin.

El informe también encontró que los recursos de la Oficina de Saneamiento se extendió demasiado porque está encargado de manejar los vertidos ilegales y la limpieza de los campamentos de personas sin hogar, y como resultado, el tiempo promedio que tardaron los equipos de saneamiento en responder a las solicitudes de vertidos ilegales en 2020 fue de cinco días.