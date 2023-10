Los Ángeles busca  prohibir el cobro solo con tarjetas de crédito o débito en los negocios

El Ayuntamiento de Los Ángeles está un paso más cerca de prohibir el cobro solo con tarjetas de crédito y débito en los negocios.

La votación del martes del Concejo Municipal ordena a un analista legislativo trabajar con la oficina del fiscal de la ciudad para crear una nueva política.

El objetivo es crear una mayor inclusión, permitiendo que todos –desde personas de bajos ingresos a las que se les niega el acceso a tarjetas de crédito hasta personas mayores o sin vivienda– participen en la economía de la ciudad y compren donde quieran.

“La mayoría de las personas no tienen cuentas bancarias ni tarjetas de crédito, y las personas que sí tienen tarjetas de crédito están agotadas”, dijo un partidario de la medida del concejo a la estación hermana NBC4 .

Según un informe de 2017 de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, el 17% de todos los hogares afroamericanos y el 14% de los hogares latinos en Estados Unidos no tenían una cuenta bancaria.

Sin embargo, no todos están de acuerdo.

La pandemia marcó el comienzo de una ola sin efectivo cuando los minoristas intentaron hacer su parte para prevenir las infecciones por COVID. Otros, sin embargo, no utilizaron efectivo para evitar robos.

María Monroy es gerente de Maria's Italian Kitchen en el Bulevar Ventura. No usar efectivo es algo que ella y su personal han estado considerando seriamente debido a los robos que, según ella, están cometiendo personas sin vivienda en el callejón detrás del edificio.

“Están tratando de encontrar las cajas fuertes, por lo que están tratando de quitarnos dinero en efectivo”, dijo Monroy.

Pero si el Ayuntamiento sigue adelante con la prohibición de los negocios que no cobran en efectivo, no podrán elegir.

“Tenemos emociones encontradas al respecto”, dijo Monroy.

Lauren Logan es la propietaria de Juvenile Shop, una tienda para bebés también en el Bulevar Ventura.

El negocio de Logan existe desde hace 50 años. Si bien todavía permite el efectivo porque quiere complacer a sus clientes, quiere ser ella quien decida.

“No creo que deban decir si podemos o no podemos. Depende del dueño del negocio y de con qué nos sentimos cómodos”, dijo Logan.

