Los Ángeles busca cambios en Departamento de Justicia Juvenil

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles votó el miércoles para dar los primeros pasos en la transición a un modelo de rehabilitación de justicia, un plan que se espera que finalmente traslade la financiación y la responsabilidad del departamento de libertad condicional a un nuevo Departamento de Desarrollo Juvenil para el 2025.

La medida se basó en un conjunto de recomendaciones establecidas en un informe titulado Justicia Juvenil Reimaginada, producido por el Grupo de Trabajo de Justicia Juvenil que pide reducir el tamaño y alcance general del sistema de libertad condicional juvenil e invertir en recursos comunitarios.

La supervisora ​​Sheila Kuehl anticipó el plan el lunes en una sesión informativa con los periodistas. “Honestamente, nuestro sistema actual realmente no está funcionando. No está funcionando para nosotros, obviamente no está funcionando para los jóvenes”, dijo Kuehl. “En lugar de un sistema punitivo en un entorno similar a una prisión con grandes edificios y alambre de púas, lejos de sus comunidades, lo que estamos proponiendo y comenzando a explorar con esta moción es más un entorno hogareño en las comunidades, todavía con la seguridad pública en mente”.

Kuehl y el supervisor Mark Ridley-Thomas fueron coautores de una moción en la que pedía a la junta que adoptara los valores de “cuidado primero” descritos en el informe y ordenara al director ejecutivo y a la Oficina de Desviación y Reingreso 60 días con un informe sobre el establecimiento de un equipo de planificación de la transición.

También exige un análisis legal de las responsabilidades que podría asumir el Departamento de Desarrollo Juvenil previsto, así como un análisis de la fuerza laboral en libertad condicional y el personal necesario para el DYD.

Aunque el número de menores a cargo del departamento de libertad condicional ha disminuido significativamente en los últimos años, el sistema de justicia juvenil del condado de Los Ángeles sigue siendo el más grande de la nación con aproximadamente 500 jóvenes en los dos pasillos juveniles y los seis campamentos de libertad condicional del condado.

Al igual que con las cárceles de los condados, el sistema juvenil se caracteriza y promueve las continuas desigualdades raciales. Los jóvenes negros tienen seis veces más probabilidades de ser arrestados y 25 veces más propensos a ser encarcelados que sus pares blancos.

Las investigaciones muestran que un solo arresto casi duplica la probabilidad de que un joven abandone la escuela secundaria. Más de 100 miembros del personal del condado, líderes comunitarios, socios laborales y activistas, incluidos jóvenes previamente detenidos o involucrados en el sistema de justicia, trabajaron durante el año pasado para generar el informe. Se imaginan algo que es más grande que la reforma y más en el orden de la transformación.

“La libertad condicional no es un sistema que simplemente se pueda reformar '', dijo Milinda Kakani del Children's Defense Fund.

“Este sistema de encarcelamiento y castigo no es un lugar para elevar el potencial de los jóvenes del condado de Los Ángeles”. El trabajo incluyó discusiones con los oficiales de libertad condicional, quienes al parecer expresaron temor por perder sus trabajos, pero también esperanzas sobre un sistema que podría servir mejor todos.

La libertad condicional mantendrá la responsabilidad de los adultos en libertad condicional y Kuehl dijo que la transición será gradual. “Al condado no le gusta dejar ir a nadie”, dijo Kuehl el lunes, y señaló la ausencia de despidos incluso durante la pandemia.

“Queremos explorar una especie de rediseño del trabajo para que las personas que están en nuestro sindicato trabajando en libertad condicional tengan la oportunidad de cambiar a roles en este nuevo departamento”.

El condado simultáneamente está haciendo planes para manejar el cierre estatal de su sistema de justicia juvenil. California terminará la transferencia de menores a los calabozos estatales a partir del 1 de julio. Se espera un informe sobre los planes del condado para adaptarse a ese cambio el 15 de diciembre.