Propietario del pintoresco burro de la Placita Olvera pide que lo dejen continuar con su negocio

En medio de una disputa contractual en curso y una orden de desalojo, la familia propietaria y operadora del emblemático puesto de fotografías con el burro de Placita Olvera suplicó a la Junta de Comisionados de El Pueblo en la reunión de la junta del jueves que les permitiera seguir en el negocio.

Sin embargo, al final de la reunión pública programada regularmente, un miembro de la oficina del Fiscal de la Ciudad de Los Ángeles que monitoreaba la reunión informó a los ocho comisionados, incluida la presidenta de la comisión, Liliana Pérez, que la junta no tiene ninguna discreción con respecto a los contratos de arrendamiento, dejando a los dueños del burro con pocas opciones para seguir adelante.

La Carreta, como se conoce al negocio desde su apertura hace 57 años, recibió una orden formal de desalojar el 16 de mayo, un mes después de la muerte de la propietaria y matriarca de la familia, María Trancito Hernández.

El burro es sinónimo de la calle olvera desde fines de los años 1960 y ahora se enfrenta al desalojo.

La muerte de Hernández desencadenó un vencimiento automático del contrato de arrendamiento del negocio porque no figuraba nadie más en el contrato, a pesar de su solicitud en 2019 de agregar a sus hijos, Richard y Patricia Hernández, al contrato de arrendamiento.

Después de semanas de no responder a repetidas solicitudes de la estación hermana NBC4, el gerente general de El Pueblo, Arturo Chávez, envió una declaración el jueves por la noche.

“El inquilino en cuestión debía $21,874,16 en alquileres atrasados ​​adquiridos durante más de 5 años, y el contrato de arrendamiento expiró según sus propios términos. En casos como estos, los Estatutos de la Ciudad exigen que se emita un contrato de arrendamiento completamente nuevo mediante un proceso transparente y competitivo”, señala la declaración.

“Todas las partes interesadas pueden presentar ofertas en cualquier Solicitud de Propuestas que el Departamento pueda emitir en el futuro mientras el Departamento continúa trabajando para priorizar y proteger la rica cultura de la Placita”.

En respuesta, Richard Hernández dijo que ha hecho repetidos esfuerzos para pagar el alquiler atrasado y que Chávez inicialmente le dijo que el alquiler no era un problema con respecto a la finalización del contrato.

“Nunca me dijeron nada de eso. Muchos comerciantes también estaban detrás”, dijo Hernández. “Empecé a hacer pagos dobles. Me seguía asegurando que no era el problema del alquiler. ¿Por qué está cambiando de tono ahora?

Hernández habló ante la comisión el jueves, al igual que varios otros miembros de la familia Hernández, otros vendedores de Placita Olvera y miembros de la comunidad.

La familia Hernández también presentó una solicitud por escrito notariada que data de 2019 de María Trancito Hernández para agregar a sus hijos al contrato de arrendamiento, que según la familia nunca fue respetada por Chávez, quien comenzó en 2020, ni por su predecesor.

La familia también ingresó en el registro más de 3,800 firmas recopiladas en Change.org.

Mientras tanto, un representante de la oficina del concejal de Los Ángeles, Kevin De León, presentó una copia de la moción que De León presentó recientemente para instar a la comisión a reconsiderar el contrato de arrendamiento, a pesar de la incapacidad de la comisión para hacerlo.

La Placita Olvera forma parte del Monumento Histórico El Pueblo de Los Ángeles, lugar que destaca la fundación de la ciudad, el 4 de septiembre de 1781.

La Carreta ha sido un emprendimiento familiar emblemático en la calle Olvera durante décadas, atrayendo a todos, desde alcaldes, celebridades y turistas, para tomarse una fotografía encima del burro de peluche por una pequeña tarifa.

Después de la reunión del jueves, Pérez, presidente de la junta, dijo a nuestra cadena hermana NBC4 que la única opción que queda puede ser que la familia Hernández vuelva a solicitar un nuevo contrato de arrendamiento.

Sin embargo, Richard Hernández, quien continúa estableciendo su negocio todos los días, dijo que no cree que se les conceda un nuevo contrato.

“No tengo que estar en el contrato. Pon a mi hermana en el contrato de arrendamiento”, dijo. "Sólo quiero mantener viva mi vida".

NBC4 se comunicó con la oficina de la alcaldesa Karen Bass para solicitar comentarios y todavía está esperando una respuesta.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.