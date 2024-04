Izan banderas a media asta en honor al recluta del LAFD que murió en autopista 101

Las banderas en el Ayuntamiento de Los Ángeles se izarán a media asta en honor a un recluta del departamento de bomberos de 22 años que murió cuando intentaba ayudar a las víctimas de un accidente en una autopista del Valle de San Fernando.

Jacob Fuerte llevaba 10 semanas en un programa de entrenamiento de 20 semanas y se dirigía a una estación de práctica cuando se detuvo en el lugar de un accidente en la carretera. Autopista 101 el lunes por la mañana en Studio City.

Mientras intentaba ayudar a las personas involucradas en el accidente de varios vehículos, Fuerte aparentemente fue golpeado en lo que las autoridades están investigando como un accidente de atropello y fuga, según las autoridades.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo durante su discurso anual sobre su gestión municipal el lunes por la noche haber ordenado a los funcionarios de la ciudad que izaran las banderas del Ayuntamiento a media asta en honor a Fuerte.

El accidente se reportó el lunes, alrededor de las 5 a.m. El video mostró un automóvil y un Jeep Wrangler que parecían haber chocado con un camión que transportaba baños portátiles en un remolque. Fuerte se detuvo cerca del lugar del accidente para ayudar a las víctimas, dijo el LAFD.

“Trágicamente, durante ese proceso, es probable que haya sido atropellado por otro vehículo”, dijo el capitán del LAFD, Erik Scott.

Fuerte murió en el lugar. Una procesión que incluía vehículos del departamento de bomberos escoltó el cuerpo del recluta hasta la oficina del forense.

Le sobreviven su padre, dos hermanas y un hermano.

El joven quería seguir los pasos de su padre, un veterano con 17 años de servicio en el Departamento de Bomberos de Los Ángeles

Un recluta del Departamento de Bomberos de Los Ángeles murió el lunes por la mañana en un accidente en la autopista 101 en Studio City.

“Recibí noticias devastadoras esta mañana de que uno de nuestros bomberos perdió la vida trágicamente. Acababa de comenzar su carrera como bombero, lo que requiere coraje, valentía y priorizar a los demás antes que a uno mismo”, dijo la jefa del LAFD, Kristin Crowley, en un comunicado.

“Nuestros pensamientos y oraciones permanecen con su familia durante este momento tan difícil”.

Los detalles sobre lo que provocó el accidente no estuvieron disponibles de inmediato. La Patrulla de Caminos de California dijo que estaba investigando este incidente como un accidente de atropello y fuga.

Cualquier persona que tenga información sobre el accidente debe comunicarse con la oficina del CHP de West Valley al 818-888-0980.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.